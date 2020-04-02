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Farkında olmadan sık sık yaptığımız 8 yemek pişirme hatası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evde yemek pişirmek sağlıklı beslenme açısından son derece önemli. Ev yapımı yemeklerin sıklıkla tüketilmesi, almanız gereken vitamin ve mineral ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olur, ancak bunun bir kuralı var; o da yemeği doğru pişirmek. Peki yemek pişirirken en sık yapılan hatalar nelerdir?

Farkında olmadan sık sık yaptığımız 8 yemek pişirme hatası

Evde yemek pişirmek birçok konuda avantaj sağlar. Hem sağlıklı beslenmeye yardımcı olur hem de bütçenizi dışarıda yemek yemek kadar yormaz. Bununla birlikte yemek pişirirken farkında olmadan sıklıkla tekrarlanan bazı pişirme hataları vardır. Bu hatalar, hem yemeğin tadını olumsuz etkiler hem de yiyeceklerin sağlığa olan olumlu etkilerini azaltır.

SIKLIKLA YAPILAN YEMEK PİŞİRME HATALARI

Yemek yaparken en sık tekrarlanan hataları sizler için bir araya getirdik. Bakalım bu listede kendinizi bulacak mısınız? :)

ETİ TAMAMEN ÇÖZÜLMEDEN PİŞİRMEK

Buzluktan çıkardığınız eti pişirmeden önce muhakkak tamamen çözülmesini beklemelisiniz. Etin buzu çözülmeli ve soğukluğu tamamen ortadan kalkmalıdır. Aksi taktirde etin iç kısmı çiğ kalabilir.

ÇİĞ ETLERİ YIKAMAK

Kırmızı ve beyaz etlerin hiçbirini yıkamamalısınız. Uzmanlar çiğ etlerin yıkanmaması gerektiğini söylüyor. Bunun nedeni ise etlerden gelen bakterilerin diğer ürünlere, mutfak eşyalarına, yüzeylere kolayca yayılmasıdır.

MAKARNA SUYUNA YAĞ EKLEMEK

Siz de makarna haşlarken içine sıvı yap ekliyor musunuz? Genelde bu işlem makarnalar pişerken birbirlerine yapışmaması için yapılır, ancak makarnayı sosladığımız için böyle bir şeye gerek kalmıyor. Ayrıca bu yöntem, sosun makarna ile karışmasını engeller. Bu da makarnanın tadını bozar.

ET ÜRÜNLERİNİ AZ PİŞİRMEK

Balık ve et ürünlerini doğru sıcaklıkta pişirmek sağlık açısından oldukça önemlidir çünkü doğru sıcaklık tüm bakterilerin ortadan kalkmasını sağlar. Etlerinizi düşük ısıda pişirmeyin ve içlerini çiğ bırakmayın. Bunun için mutfak termometresinden faydalanabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞINDA KIZARTMA YAPMAK

Zeytinyağı bildiğiniz üzere son derece sağlıklıdır. Ancak zeytinyağı düşük bir duman noktasına sahiptir. Yüksek ısıda kullanılamaz, kızartma yapmak için uygun değildir. Yüksek sıcaklıkta pişen zeytinyağında toksil kimyasallar ortaya çıkar. Bu durum hem sağlıksızdır hem de yemeklerin tadını ciddi anlamda bozar.

MARİNE EDİLEN ETLERİ ODA SICAKLIĞINDA BEKLETMEK

Gıda zehirlenmesine neden olan tipik bir pişirme hatasıdır. Bu durum gıda zehirlenmesine neden olabilir. Çünkü sıcak ortamda bekleyen etlerde bakteri üremesi meydana gelebilir. Etleri marine ettikten sonra buzdolabında bekletin.

SARIMSAKLARI YEMEĞE ERKEN EKLEMEK

Yemek pişirirken genelde soğanlarla birlikte sarımsaklar da tencereye, tavaya eklenir ancak bu hatalı bir pişirmedir. Çünkü sarımsaklar çok hızlı yanan bir yiyecektir. Bu yüzden sarımsakları yemeğe son aşamada dahil etmeniz doğru olacaktır.

BALI YÜKSEK ISIYA MARUZ BIRAKMAK

Yüksek ısıya maruz kalan balın kalitesi azalır ve kanserojen bileşiklerin açığa çıkmasına neden olabilir. Bu sebeple balı kesinlikle pişirmemelisiniz.


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