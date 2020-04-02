Farkında olmadan sık sık yaptığımız 8 yemek pişirme hatası

Evde yemek pişirmek birçok konuda avantaj sağlar. Hem sağlıklı beslenmeye yardımcı olur hem de bütçenizi dışarıda yemek yemek kadar yormaz. Bununla birlikte yemek pişirirken farkında olmadan sıklıkla tekrarlanan bazı pişirme hataları vardır. Bu hatalar, hem yemeğin tadını olumsuz etkiler hem de yiyeceklerin sağlığa olan olumlu etkilerini azaltır.

SIKLIKLA YAPILAN YEMEK PİŞİRME HATALARI

Yemek yaparken en sık tekrarlanan hataları sizler için bir araya getirdik. Bakalım bu listede kendinizi bulacak mısınız? :)

ETİ TAMAMEN ÇÖZÜLMEDEN PİŞİRMEK

Buzluktan çıkardığınız eti pişirmeden önce muhakkak tamamen çözülmesini beklemelisiniz. Etin buzu çözülmeli ve soğukluğu tamamen ortadan kalkmalıdır. Aksi taktirde etin iç kısmı çiğ kalabilir.

ÇİĞ ETLERİ YIKAMAK

Kırmızı ve beyaz etlerin hiçbirini yıkamamalısınız. Uzmanlar çiğ etlerin yıkanmaması gerektiğini söylüyor. Bunun nedeni ise etlerden gelen bakterilerin diğer ürünlere, mutfak eşyalarına, yüzeylere kolayca yayılmasıdır.

MAKARNA SUYUNA YAĞ EKLEMEK

Siz de makarna haşlarken içine sıvı yap ekliyor musunuz? Genelde bu işlem makarnalar pişerken birbirlerine yapışmaması için yapılır, ancak makarnayı sosladığımız için böyle bir şeye gerek kalmıyor. Ayrıca bu yöntem, sosun makarna ile karışmasını engeller. Bu da makarnanın tadını bozar.