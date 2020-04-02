Farkında olmadan sık sık yaptığımız 8 yemek pişirme hatası

Evde yemek pişirmek birçok konuda avantaj sağlar. Hem sağlıklı beslenmeye yardımcı olur hem de bütçenizi dışarıda yemek yemek kadar yormaz. Bununla birlikte yemek pişirirken farkında olmadan sıklıkla tekrarlanan bazı pişirme hataları vardır. Bu hatalar, hem yemeğin tadını olumsuz etkiler hem de yiyeceklerin sağlığa olan olumlu etkilerini azaltır.
Yemek yaparken en sık tekrarlanan hataları sizler için bir araya getirdik. Bakalım bu listede kendinizi bulacak mısınız? :)
Buzluktan çıkardığınız eti pişirmeden önce muhakkak tamamen çözülmesini beklemelisiniz. Etin buzu çözülmeli ve soğukluğu tamamen ortadan kalkmalıdır. Aksi taktirde etin iç kısmı çiğ kalabilir.
Kırmızı ve beyaz etlerin hiçbirini yıkamamalısınız. Uzmanlar çiğ etlerin yıkanmaması gerektiğini söylüyor. Bunun nedeni ise etlerden gelen bakterilerin diğer ürünlere, mutfak eşyalarına, yüzeylere kolayca yayılmasıdır.
Siz de makarna haşlarken içine sıvı yap ekliyor musunuz? Genelde bu işlem makarnalar pişerken birbirlerine yapışmaması için yapılır, ancak makarnayı sosladığımız için böyle bir şeye gerek kalmıyor. Ayrıca bu yöntem, sosun makarna ile karışmasını engeller. Bu da makarnanın tadını bozar.
Balık ve et ürünlerini doğru sıcaklıkta pişirmek sağlık açısından oldukça önemlidir çünkü doğru sıcaklık tüm bakterilerin ortadan kalkmasını sağlar. Etlerinizi düşük ısıda pişirmeyin ve içlerini çiğ bırakmayın. Bunun için mutfak termometresinden faydalanabilirsiniz.
Zeytinyağı bildiğiniz üzere son derece sağlıklıdır. Ancak zeytinyağı düşük bir duman noktasına sahiptir. Yüksek ısıda kullanılamaz, kızartma yapmak için uygun değildir. Yüksek sıcaklıkta pişen zeytinyağında toksil kimyasallar ortaya çıkar. Bu durum hem sağlıksızdır hem de yemeklerin tadını ciddi anlamda bozar.
Gıda zehirlenmesine neden olan tipik bir pişirme hatasıdır. Bu durum gıda zehirlenmesine neden olabilir. Çünkü sıcak ortamda bekleyen etlerde bakteri üremesi meydana gelebilir. Etleri marine ettikten sonra buzdolabında bekletin.
Yemek pişirirken genelde soğanlarla birlikte sarımsaklar da tencereye, tavaya eklenir ancak bu hatalı bir pişirmedir. Çünkü sarımsaklar çok hızlı yanan bir yiyecektir. Bu yüzden sarımsakları yemeğe son aşamada dahil etmeniz doğru olacaktır.
Yüksek ısıya maruz kalan balın kalitesi azalır ve kanserojen bileşiklerin açığa çıkmasına neden olabilir. Bu sebeple balı kesinlikle pişirmemelisiniz.
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