Farklı bakma, farkında ol #Epilepsi için bak

EPİLEPSİ BULAŞICI DEĞİLDİR! GÖRMEZDEN GELMEK BULAŞICIDIR!

Epilepsiye olan bakış açısını gözler önüne seren araştırmanın sonuçları, toplumun yüzde 93’ünün hastalık hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığını ortaya koyuyor. Rakamlara göre Türkiye’de her 2 kişiden 1’i epilepsinin tedavisi olmadığını düşünüyor. Her 10 kişiden 1’i ise epilepsinin bulaşıcı bir hastalık olduğunu düşünüyor. Epilepsi hastalığı hakkındaki düşünceleri sorulan katılımcıların yine büyük bir bölümü şizofreni ve kanserden sonra bu rahatsızlığın çevrelerinde olmasından en çok rahatsızlık duyduğu hastalık olduğunu belirtiyor.

EPİLEPSİ İÇİN BAK, BİR HAYAT DEĞİŞTİR

Epilepsi hakkındaki en büyük ön yargıların, hastalığın bulaşıcı olduğu yönündeki yanlış bilgiden kaynaklandığı görülüyor. Araştırma verilerine göre her 5 kişiden 3’ü , yakınlarının epilepsi hastası bir bireyle evlenmesini istemediğini belirtiyor. Yine her 5 kişiden 2’si epilepsi hastalarının çoğunda zekâ ve fiziksel gelişim geriliği olduğunu düşünüyor. Araştırma aynı zamanda her 4 kişiden 1’inin, “yönetici ya da patron olsam epilepsilibir bireyi işe almam” dediğini ortaya koyuyor. Okul çağında çocuk sahibi olan ebeveynlerin de epilepsi hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı görülüyor. Öyle ki katılımcıların yüzde 36’sı, çocuklarının epilepsi hastası bir öğretmenden eğitim almasını istemediğini vurguluyor.