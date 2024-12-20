Fast food restoranında yemeğinden bir ısırık alınca bomba gibi patladı! "Çok yüksek bir sesle yüzüne patladı"

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Parana eyaletinin Curitiba bölgesindeki bir fast food restoranında bir müşterinin kızarmış atıştırmalıktan bir ısırık alması sonucu yemeğin bomba gibi patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kızartılmış nuggetların yüzünde patlaması sonucunda müşteri yanıklara maruz kalarak hastanelik oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde müşterinin şaşkınlığı ve dükkan sahibinin endişeli tavrı da yer aldı.

"LASTİK PATLAMASI GİBİYDİ"

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde müşteriye bir kadın personel tarafından peçeteye sarılmış bir şekilde atıştırmalık verildi ve müşteri sıcak olup olmadığını kontrol etmek için önce önce doğru eğildi. Ardından ise nuggettan bir ısırık almak isteyince tavuk yüzünde patladı.

Fast food dükkanın sahibi Christian de Souza Amaral patlamayla büyük bir şok yaşadığını söylerken, "Lastik patlaması gibi bir sesle patladı. Çok yüksek bir sesle yüzüne patladı. Dolgunun yüzüne yapışmasını izlerken şok oldum. Bomba gibi görünüyordu.Coxinha'yı çoktan kızartmış ve vitrine koymuştuk. Bu adam zaten oradaydı, müşteriydi ve 'Coxinha güzel görünüyor, değil mi?' dedi ve bir tane istedi. "Ona verdiğimizde kızartma tavasından sadece beş dakika önce çıkmıştı." dedi.

HASTANELİK OLDU

Atıştırmalığın neden bu kadar şiddetli patladığı belirsizliğini korurken müşteri fast food dükkanında yapılan ilk yardımın ardından hastaneye gitti.

Coxinha nugget'ları, ekmek kırıntıları ve hamurla kaplanmış parçalanmış tavuktan yapılan ve daha sonra derin yağda kızartılan popüler bir Brezilya lezzetidir. Biyobilim uzmanı Dr. Laura Marise, düzgün bir şekilde işlenmezse atıştırmalıklarda hava birikebileceğini ve basınç altında patlayabileceğini açıkladı. Hamur ile malzeme arasında hava sıkışabileceğinden söz eden Dr. Marise, "Hamur ile iç malzeme arasında hava sıkışabilir ve kızartma sırasında genişlemiş olabilir, ancak hamuru delecek kadar değil. Ancak ısırıldığında, coxinha aniden tüm o basıncı serbest bırakmış olmalı, bu da patlamaya neden oldu." ifadelerini kullandı.