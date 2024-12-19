Sevgilisinden ayrıldığı gecenin sabahında felç geçirip yürüyemez hale geldi! "Kalp kırıklığından fiziksel olarak felç geçirdim"

MYNET|DIŞ HABERLER Kırık kalpten ölen insanların hikayelerini duyarsınız ama bunlar genellikle 60 yıldan fazla birlikte oldukları eşlerini kaybeden kişilerdir. Ancak 20 yaşındaki genç bir kadın partneriyle yaşadığı travmatik ayrılığın kendisini kalp kırıklığından 'fiziksel olarak felçli' bıraktığını ve yürüyemez hale getirdiğini TikTok'tan anlatınca kısa sürede gündem yaratmayı başardı.

DOKTORLAR DA EMİN DEĞİL

TikTok'ta 'missnevvy' kullanıcı adıyla paylaşım yapan 20 yaşındaki genç bir kadına fonksiyonel nörolojik bozukluk (FND) teşhisi kondu ve doktorlar ona bir daha asla yürüme yeteneğini geri kazanıp kazanamayacağından emin olmadıklarını söylediler.

Ayrılığın ertesi sabahında uyandığında bacaklarında karıncalanma hissi olduğunu dile getiren 20 yaşındaki kadın, "Ayrılığın ertesi sabahında uyandığımda bacaklarımın karıncalandığını hissettim. Bunu fazla düşünmeden ayağa kalktım, kendimi biraz dengesiz hissediyordum ama yine de derse gittim. Sabah olduğumdan biraz daha dengesiz bir şekilde dersten döndüm. Daha da kötüleşti. Bacaklarımı zar zor hissedebiliyordum. Neredeyse düşüyordum ve annem beni acil servise götürdü" dedi.

HASTANEYE YATIRDILAR

BT taramasında omurgasında herhangi bir sorun olmadığını dile getiren 20 yaşındaki kadın, "Ayakta durmakta ve yürümekte zorlandığım için hastaneye yatırıldım. Yürüyememem dışında hiçbir sorunum olmadığı için eve gönderildim. Yürüyemediğim için tekrar aile hekimime gittim ve beni hastaneye sevk etti. Şimdi nöroloji servisinde yatırılırdım. 2 hafat geçti. Her şeyi test ediyorlar, hiçbir sorun yok ama hala yürüyemiyorum. Doktor beni oturttu ve bana kalbimin o kadar kırıldığını, bunun sebebinin de nörolojik bir rahatsızlık geliştirdiğimi söyledi." diye konuştu.