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Sevgilisinden ayrıldığı gecenin sabahında felç geçirip yürüyemez hale geldi! "Kalp kırıklığından fiziksel olarak felç geçirdim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.12.2024 12:01
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TikTok'ta 'missnevvy' kullanıcı adıyla paylaşım yapan 20 yaşındaki genç bir kadın partnerinden ayrıldıktan sonra bir sabah bacaklarında karıncalanma hissiyle uyandı. Travamtik ayrılığın kendisinde bıraktığı kalp kırıklığının fiziksel olarak felç geçirmesine neden olduğunu söyleyen genç kadın, "Kalp kırıklığından fiziksel olarak felç geçirdim. Yürüyemiyorum" ifadelerini kullandı.

Sevgilisinden ayrıldığı gecenin sabahında felç geçirip yürüyemez hale geldi! "Kalp kırıklığından fiziksel olarak felç geçirdim"

MYNET|DIŞ HABERLER Kırık kalpten ölen insanların hikayelerini duyarsınız ama bunlar genellikle 60 yıldan fazla birlikte oldukları eşlerini kaybeden kişilerdir. Ancak 20 yaşındaki genç bir kadın partneriyle yaşadığı travmatik ayrılığın kendisini kalp kırıklığından 'fiziksel olarak felçli' bıraktığını ve yürüyemez hale getirdiğini TikTok'tan anlatınca kısa sürede gündem yaratmayı başardı.

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DOKTORLAR DA EMİN DEĞİL

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TikTok'ta 'missnevvy' kullanıcı adıyla paylaşım yapan 20 yaşındaki genç bir kadına fonksiyonel nörolojik bozukluk (FND) teşhisi kondu ve doktorlar ona bir daha asla yürüme yeteneğini geri kazanıp kazanamayacağından emin olmadıklarını söylediler.

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Ayrılığın ertesi sabahında uyandığında bacaklarında karıncalanma hissi olduğunu dile getiren 20 yaşındaki kadın, "Ayrılığın ertesi sabahında uyandığımda bacaklarımın karıncalandığını hissettim. Bunu fazla düşünmeden ayağa kalktım, kendimi biraz dengesiz hissediyordum ama yine de derse gittim. Sabah olduğumdan biraz daha dengesiz bir şekilde dersten döndüm. Daha da kötüleşti. Bacaklarımı zar zor hissedebiliyordum. Neredeyse düşüyordum ve annem beni acil servise götürdü" dedi.

HASTANEYE YATIRDILAR

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BT taramasında omurgasında herhangi bir sorun olmadığını dile getiren 20 yaşındaki kadın, "Ayakta durmakta ve yürümekte zorlandığım için hastaneye yatırıldım. Yürüyememem dışında hiçbir sorunum olmadığı için eve gönderildim. Yürüyemediğim için tekrar aile hekimime gittim ve beni hastaneye sevk etti. Şimdi nöroloji servisinde yatırılırdım. 2 hafat geçti. Her şeyi test ediyorlar, hiçbir sorun yok ama hala yürüyemiyorum. Doktor beni oturttu ve bana kalbimin o kadar kırıldığını, bunun sebebinin de nörolojik bir rahatsızlık geliştirdiğimi söyledi." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya nöroloji
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