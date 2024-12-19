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Kirpik yapıştırıcısı korneasını eritti! Göz küresi çıkartılıp yerine mermer konuldu: "Göz kapağım zımpara gibi oldu"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.12.2024 16:35
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ABD'nin Missouri eyaletinin Charleston şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Kaitlyn Humphrey, kirpik yapıştırıcısının gözüne bulaşması sonucunda kabus dolu günler yaşattı. Kirpik yapıştırıcısı Humphrey'nin korneasını tamamen eritti. Bu durum doktorların göz küresini çıkartıp yerine mermer koymasını zorunlu hale getirdi.

Kirpik yapıştırıcısı korneasını eritti! Göz küresi çıkartılıp yerine mermer konuldu: "Göz kapağım zımpara gibi oldu"

MYNET|DIŞ HABERLER Kirpik yapıştırıcısı gözüne kaçtığında korneasının erimesi sonucunda göz küresinin yerine yapay bir göz konulan 26 yaşındaki Kaitlyn Humphrey, dünyanın dört bir yanındaki makyaj kullanıcılarına sert bir uyarıda bulundu. Her zamanki markalı yapıştırıcısı bitince daha önce kullanmadığı bir yapıştırıcıyı kullanmaya karar veren Humphrey, yapıştırıcının az bir miktarını sol gözünün köşesine kaçarak tahrişe neden oldu.

HASTANELİK OLDU

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Paket üzerindeki talimatları izleyen iki çocuk annesi, evde gözünü yıkamaya çalıştı ancak tahriş devam edince sonunda doktora gitmek zorunda kaldı. Sağlık görevlileri Humphrey'e alerjik reaksiyon geçirdiğini ve antibiyotik göz damlalarıyla eve gönderildiğini söyledi. Sonraki sekiz ay boyunca Humphrey, semptomları devam ettiği için hastaneyi birkaç kez ziyaret etti. Bu ziyaretler birkaç kez devam ederken gözünün arkasında baskı hisettiği için Humphrey uzman bir göz doktorundan randevu aldı.

"KÖR OLARAK UYANDIM"

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İlk semptomların üzerinden 5 ay geçtikten sonra kör olarak uyandığını ifade eden Humphrey'e doktorlar sol gözünün çıkarılıp yerine mermer takılması gerektiğini söyledi. Gözünün görmediğini söyleyen Humphrey, "İlk başta yapıştırıcıyı kullandığımda az bir miktarı gözümün köşesine kaçmıştı ve yanmaya başlamıştı. Birkaç gün tahriş oldu ve kendim yapmaya çalıştıktan sonra gözümü yıkatmak için doktora gittim. Bir gün iyi oluyordum ve ertesi gün uyandığımda gözüm şişmiş ve iltihaplı oluyordu. Kanlanmış, kaşıntılı ve yanık oluyordu.Bir keresinde bulanık görme ve gözümün arkasında basınç hissetmeye başladım ve bir göz doktoruna danışmaya karar verdim. Göz doktoru gözüme baktı ve gözümün arkasında herhangi bir basınç göremediklerini ve hiçbir sorun olmadığını söyledi." dedi.

"ZIMPARA KAĞIDI GİBİ OLMUŞTU"

Görme bozukluğuyla mücadele etmeye devam ettiğini ve bu nedenle işini bırakıp çocuklarıyla oynamakta zorlandığını iddia eden Humphrey, "Gözümü kapattığımda göz kapağımın zımpara kağıdı gibi olduğunu hissettim ve bunun nedeni enfeksiyondan dolayı korneamın neredeyse tamamının erimiş olmasıydı. Daha sonra büyükannem beni başka bir göz doktoruna götürdü.Gözümü gördükleri anda muayene etmelerine bile gerek kalmadı ve ertesi gün bir cerraha görünmem gerektiğini söylediler. Şaşkına dönmüştüm. Bana gözümü kaybetme aşamasında olduğumu söyledi ve bana ne söylediğini anlayamadım" diye konuştu.

İŞLEM 4 SAAT SÜRDÜ

4 saat süren göz çıkarma operasyonu sırasında, bir cerrah sol gözündeki dokuyu ve kasları bir bilyenin etrafına sararak protezinin bilye yuvasında gerçek bir göz gibi hareket etmesini sağladığını söyleyen Humphrey, "Nakilden sonra o kadar kötü bir baş ağrım vardı ki yataktan çıkamıyordum ve bütün gün karanlıkta yatıyordum, bu yüzden hastaneye geri döndüm. ornea nakli geçirdiğimi ve hava yoluyla başka bir hastaneye kaldırıldığımı anlattım. BT çektiler ve optik sinirimde büyüyen bir on sentlik büyüklüğünde bir kitle buldular. Bana tam göz nakli olma seçeneğini verdiler ama bu noktada, vücudum bir nakli reddetmişti ve acı çekmekten yorulmuştum. Bıkmıştım bu yüzden çıkarma işlemine devam etmek istediğimi söyledim. Sadece yaşadıklarım hakkında daha fazla farkındalık yaratmak istiyorum. Normal ve günlük olduğuna inandığınız semptomlar, hayatınızı değiştirecek ve kalıcı sonuçlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

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kirpik
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