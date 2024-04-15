Fatih Altaylı Hakan Ural'ın gündemi yorumlamasına sert çıktı! Murat Kurum'u hatırlatıp...

Hakan Ural'ın her konuda yorum yapması ve son olarak da İran-İsrail gerilimini adeta bir uzman gibi yorumlamaya çalışması sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Fatih Altaylı da Hakan Ural'la ilgili YouTube kanalında eleştirilerde bulundu.

Ural için, "Bu konuyu Hakan Ural gibi bir uzman varken neden bana soruyorsun? Niçin benim saçma sapan fikirlerimi dinliyoruz?" diyen Altaylı sert ifadeler kullandı.

"Hakan Ural'la oturur konuşurum. O çevreyi biliyorduk ama diğerini konuşmam. Hakan Ural'a da kızmıyorum. Hakan Ural az bilmenin ve hiç bilmemenin verdiği cüretle kendisine sorulan her şeye cevap verebilir" diyen Altaylı şunları söyledi:

"MURAT KURUM DEDİ HALİNİ GÖRDÜK..."

"Benim merak ettiğim, kim hangi zeka hangi fikir, hangi algıyla Hakan Ural'ı çağırıp görüşlerine başvuruyor. Esas mesele orada. Mesele Hakan Ural'ın bir şey söylemesi değil ama onu milyonlarca kişinin izlemesi planlanan bir yere çağırıp görüşünü sorduğun zaman kabahat sendedir.

Hakan Ural, 'Murat Kurum' dedi, Murat Kurum'un halini gördük. Hakan Ural'ı bu konularda konuşmak için çağıran Hakan Ural'dan daha cahildir."





