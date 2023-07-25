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Fatih Portakal’dan çok sert Kılıçdaroğlu sözleri: Yalanları ortaya çıkıyor…

25.07.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü gazeteci Fatih Portakal, CHP’de yaşanan son gelişmeler ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamaların ardından çok CHP lideri için çok sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu’nun yalanlarının ortaya çıktığını iddia eden Portakal ‘Kalp işareti yapınca temiz insan zannettim hiç de öyle değilmiş saflığımdan özür diliyorum’ diyerek tepki gösterdi.

Fatih Portakal’dan çok sert Kılıçdaroğlu sözleri: Yalanları ortaya çıkıyor…

Seçim süreci boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması yönünde yayınlar yaparak tarafını açıkça belli eden ünlü gazeteci Fatih Portakal, seçimde alınan yenilgi ve sonrasında yaşanan sürecin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki fikrini değiştirdi.

‘Ana muhalefet partisi liderinin yalanları ortaya çıkıyor ya’ şeklinde tepkisini dile getiren Portakal sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Biz kime güveneceğiz? Bizi kandırdılar. Gerçekten kusura bakmayın ama ben de sizlerden özür diliyorum. Umut var zannettim. Naif insan zannettim. Kalp işareti yapınca temiz yürekli insan zannettim. 74 yaşında hırslarından arınmıştır zannettim. Ama hiç de öyle değilmiş. Ben de sizlerden özür diliyorum. Kendimden de özür diliyorum. Bu kadar saflığımdan özür diliyorum. Ama arıyoruz işte o saflıkta o temizlikte birilerini arıyoruz. Şöyle bir bakıyorsunuz ana muhalefet partisine yani gerçekten kendini temizlemesi gereken en önemli parti."


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