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Fatih'te gece vakti korkutan otel yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 07:24 | Son Güncelleme

Fatih'te Ordu Caddesi üzerindeki 9 katlı otelin eksi 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde konaklayan çoğu yabancı uyruklu müşteriler itfaiye ekiplerince otelden tahliye edildi.

Fatih'te gece vakti korkutan otel yangını

Yangın, saat 23.40 sıralarında Fatih Kemal Paşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan 9 katlı otelin eksi 2. katında çıktı. Binadan duman çıktığını gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının elektrik panosunun alev almasından dolayı çıktığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Otelde konaklayan çoğu yabancı uyruklu müşteriler itfaiye ekiplerince otelden tahliye edildi.

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VATANDAŞLAR YAŞANANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken vatandaşlar yaşananları izleyerek cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı vatandaşlarda çekirdek yiyerek çalışmaları seyretti. Soruşturma başlatılan yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

(DHA)

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