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Fatih'te silahlı 'maske takma' kavgası

26.05.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te iş hanında asansörde yaşanan maske takma tartışması silahlı kavgayla sonuçlandı. Cadde üzerinde tekrar karşılaşan taraflardan biri silahla yaralanırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te silahlı 'maske takma' kavgası

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gençtürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lokantada kurye olarak çalışan bir kişi iş hanına yemek götürdü. Maskesiz şekilde içeri giren ve asansöre binen kurye ile iş yeri çalışanı arasında maske yüzünden tartışma çıktı.

KAVGAYI ÇEVREDEKİLER AYIRDI

Kavgaya dönüşen tartışmayı çevredekiler müdahale ederek ayırdı. Bir süre sonra cadde üzerinde tekrar karşılaşan taraflar arasında yine kavga yaşandı. Kavgaya tarafların arkadaşları da karıştı.

SİLAHLA YARALADI

Silahını çeken bir kişi kuryeyi silahla vurarak yaraladı. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan kişi döviz bürosunun içine kaçarken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olay yerine gelerek inceleme yaparken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan silahlı kavga anı saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayı anlatan bir görgü tanığı, "Aşağıda tartışmışlar. Orada onları barıştırmışlar. Tekrardan gelmişler, sonra silah sıkıp yaralamışlar. Ambulans götürdü yaralıyı, iyi diye duyduk" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
maske Fatih
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