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Fatih'te yol verme tartışması kanlı bitti! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı döner bıçağıyla saldırdı!

11.10.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te meydana gelen korkunç olayda, yabancı uyruklu bir kağıt toplayıcısı ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Motosikletini yol kenarına park eden kağıt toplayıcı, yoldan geçemeyen araç sürücüsüne döner bıçağıyla saldırarak kolundan yaraladı. Aracında saldırıya uğrayan sürücünün yardımına esnaf koştu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Fatih'te kameralara da yansıyan olay 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında Yedikule'de meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu kağıt toplayıcı F.O., çöp konteynerinden kağıt toplarken motosikletini yola park etti.

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YOL VERMEDİ, DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şehmuz Aykurt, F.O.'dan yol isteyince aralarında tartışma çıktı.

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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki Aykurt'a saldırdı.

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Aykurt, aracından inmek isteyince F.O.'nun rastgele salladığı döner bıçağıyla bileğinden yaralandı.

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ESNAF SALDIRGANI DÖVDÜ

Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan Aykurt, esnaf tarafından hastaneye götürüldü.

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Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih göçmen
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