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Fatih Terim'e duygu yüklü vedası taraftarı hüzne boğdu! Arda Turan'ın paylaşımına beğeni yağıyor

11.01.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından deneyimli hocaya sosyal medyadan yayınlandığı duygusal bir mesajla veda etti. Turan paylaşımında, "Hayatıma ilk dokunduğunuz 1999 yılından bu yana sizinle yaşadığım her an, her hatıra benim için unutulmaz. Siz bana iyi futbolculuk kadar insanlığı, babalığı, dostluğu, arkadaşlığı, liderliği de öğrettiniz." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'e duygu yüklü vedası taraftarı hüzne boğdu! Arda Turan'ın paylaşımına beğeni yağıyor
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasının ardından deneyimli hocaya veda mesajları yağdı. Bu mesajlarda en ilgi çekeni ise sarı-kırmızılıların kaptanı Arda Turan'ın oldu. Deneyimli futbolcu, duygusal bir mesajla Terim'e veda ederken yaptığı paylaşım taraftarlardan büyük beğeni aldı.

Arda Turan sosyal medyadan yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"BENİ HATALARIMLA KABUL ETTİNİZ"

Ne yazacağımı bilemiyorum çünkü bize ayrılık yok. Biliyorum ki, Fatih Terim hayatınızda ise her zaman daha özelsinizdir, daha mutlusunuzdur. Siz bana en zor zamanlarımda, beni hiç yargılamadan sarıldınız, bana uzanan el oldunuz, evladınızı kucaklar gibi sarıldınız, beni hatalarımla kabul ettiniz, hep ayağa kaldırdınız.

"İNSANLIĞI, BABALIĞI, DOSTLUĞU, ARKADAŞLIĞI VE LİDERLİĞİ ÖĞRETTİNİZ"

Hayatıma ilk dokunduğunuz 1999 yılından bu yana sizinle yaşadığım her an, her hatıra benim için unutulmaz. Siz bana iyi futbolculuk kadar insanlığı, babalığı, dostluğu, arkadaşlığı, liderliği de öğrettiniz.

sadadasd

"ÖNCE ALLAH'A SONRA GALATASARAY'A BORÇLUYUZ HER ŞEYİMİZİ"

Galatasaray’ın altyapısı, geleceği, sorunları, mutluluğuydu her günkü konuşmalarımız, hayallerimizdi neredeyse tüm sohbetlerimizin ana konusu. Her zaman dediğiniz gibi; önce Allah’a, sonra da Galatasaray’a borçluyuz her şeyimizi, hayatımızı, hayallerimizi…

"SİZİN GÖLGENİZ BİZE YETER"

Galatasaray, bizim hayatımızda hep kazanmaktan daha öte anlam ifade etti… Hocam, Sizin gölgeniz bize yeter. Merak etmeyin; bizim görmediğimiz, bakmayı aklımızdan geçirmediğimiz Florya’daki çiçeklere, ağaçlara, duvarlara, banklara, altyapıdaki soyunma odalarına, çocuklarımızın mutfağına, uyuyacakları yataklara Fatih Terim’in Galatasaraylılığı gibi sahip çıkacağız.

"SİZİN EVLADINIZ OLMAKTAN HEP GURUR DUYACAĞIM"

Bize hiç unutturmadığınız gibi, biz Galatasaraylıyız, kulübümüze, değerlerimize daima çalışacağız, öğütlerinizi asla aklımızdan çıkarmayacağız, hep hatırlayacağız. Galatasaray’a adadığınız koca bir ömür için çok teşekkür ederim, hocam. Sizin evladınız olmaktan hep gurur duyacağım. Sizi çok seviyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aynen baya öğretmiş sana efendiliği babalığı evli kadınlarla flört ediyorsun..Ornek timsali bir adamsın nazar değmesin sana

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