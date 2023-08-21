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Fatih Terim'in kızı Buse Terim beğenilmeyen elbisesine dair yorumları bakın ne yanıt verdi

21.08.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim'in sosyal medya fenomeni kızı Buse Terim son olarak kırmızı siyah uzun elbisesiyle pozlarını paylaştı. Ancak fenomen Terim'in elbisesi fazlasıyla rüküş bulundu. Ünlü isim ise bu yorumları tek kelimelik bir yanıt verdi.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Buse Terim, yaptığı ilginç kombinlerle sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda balon detaylı ayakkabılarıyla alay konusu olan fenomen, bu kez de kırmızı-siyah detaylı uzun elbisesiyle sosyal medyayı salladı.

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Buse Terim'in elbisesini bir kısım takipçisi beğenmedi ve fenomene "Rüküş" eleştirileri geldi. Bir takipçi fenomene "Gıcıklık olsun diye yazmıyorum ama bir an dizlerinizin üzerine çökmüşsünüz sandım. Neden bu kadar proporsiyonunuza uymayan desenler modeller vs giymekte ısrarcısınız hayret!" deyince verdiği sert yanıtlarla bilinen Terim'den tek kelimelik bir yanıt geldi.

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Buse Terim bu ve benzeri eleştirilere "Evet" ya da "Teşekkürler" diyerek yanıt vermesiyle dikkat çekti.

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