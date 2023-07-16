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Fatih Terim'in kızı Buse Terim gelen yoruma kızdı! "Bu bir eleştiri değil"

16.07.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim'in sosyal medya fenomeni kızı Buse Terim, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Buse Terim sosyal medyada verdiği yanıtlarla da adından söz ettiriyor. Terim son olarak gelen bir eleştiriden rahatsız oldu.

Fatih Terim'in sosyal medya fenomeni kızı Buse Terim, yaptığı ilginç kombinlerle sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda balon detaylı ayakkabılarıyla alay konusu olan daha önce de kızının 2. el ayakkabını yüksek bir tutara sattığı için eleştirilen Terim yine gündem oldu.

Buse Terim "Tam 20 yıl sonra yeniden tenise döndüm. Çocukken neredeyse her gün antreman yapıp profesyonel tenis oynardım. Sonra hayatıma kayak girince ve sakatlanınca her ikisini de bırakmak zorunda kalmıştım. Spor anne ve babamın da teşviğiyle çocukluğumdan beri hep hayatımın merkezinde oldu" notuyla paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Bir takipçi ise Terim'e tekrara düştüğünü söyleyince fenomen sinirlendi. Terim bu yoruma "Neden? Instagram’da tekrara düşülmez diye bir kural mı var?" diyerek sert çıktı.

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Bununla da kalmayan Buse Terim "Eleştirebilirsiniz tabii ki, size kimse eleştiremezsiniz demedi. Ama söylediğim bir cümleyi tekrar söylediğim için “çok tekrara düşüyorsunuz” yazmak bana biraz garip geldi. Bence bu bir eleştiri değil" diyerek kendini savundu.

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