Fatih Terim: Santrfor transferi için ısrar ediyorum

Göztepe karşısında 1-0 kazanan ve ilk 2 haftada 6 puan toplayan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. 2. golü bulmaları gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Fatih Terim, karşılaşmada gergin olup olmadığıyla ilgili sorulan soruya, “2. golü bulamadığınız her an oyun kritiktir. Sonuç her an değişir. Tabii ki 3 puanlarla, sezon başının sıkıntılı dönemini geçersek, kredimiz olacağı için gergindim maçta. İkinci yarıda kaçırdığımız goller, ikinci golün habercisi demekti. 2. gol demek, 3 puan demekti ama olmadı. Karşı tarafın çok eksiği vardı ama bizim de eksiklerimiz vardı. Onyekuru henüz hazır değil dedik ama bugün çok iyiydi. Gomis’in hazır olmaması, Serdar’ın beklenmedik sakatlığı vardı. Bu noktaları kayıpsız geçme isteği nedeniyle gösterdiğim reaksiyonlar vardı. Bu kadar basit golleri kaçırdık. İkinci golü atabilirdik diyoruz ama Göztepe de golü atabilirdi. Uzun bir süre gol yemediğimiz için memnunum” yanıtını verdi.