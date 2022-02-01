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Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik'ten şoke eden iddia! "Ablamı öldürdüler"

01.02.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun kardeşi Günay Girik, ablası Fatma Girik'in öldürüldüğünü öne sürdü. Günay Girik ablasının ölümünde ihmalleri olduğu gerekçesiyle hem hastaneye hem de sanatçının manevi kızı ve yeğeni olan Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı.

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik'ten şoke eden iddia! "Ablamı öldürdüler"

Türk sinemasının duayen isimlerinden Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından açıklamada bulunan hastane yetkilileri Girik'in Covid-19'a bağlı viral enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Ancak Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik yaptığı açıklamayla süreci çok konuşulacak bir noktaya taşıdı. Günay Girik ablasının bilerek öldürüldüğünü öne sürerek sorumlular hakkında dava açtı.
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SORUMLULARA DAVA AÇTI

Günay Girik, ihmal gerekçesiyle ablasının hayatını kaybetmeden önce tedavi gördüğü hastaneye dava açtı. Girik suç duyurusunu, 'Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten' olarak gerekçelendirdi.

Öte yandan Günay Girik, ablasının manevi kızı ve yeğeni Ahu Turanlı’ya da dava açtığını açıkladı.

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"FATMA GİRİK'İN MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULMASI İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIK"

Yeğenine açtığı davdan bahseden Girik, "Bodrum Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bu süreç boyunca 'Fatma Girik'in mal varlığına tedbir konulması' hakkında hukuki süreç başlattık. Artık süreç yargıdadır. Tüm bu süreç avukatımız tarafından takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

KORONAYI BURADA OLDU

Fatma Girik'in vefatının ardından ablasının tedavi gördüğü hastanenin önünde konuşan Günay Girik, açıklamasında şöyle demişti:

Hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama koronayı kesin burada oldu.

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Fatma Girik
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