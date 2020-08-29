Fatma Girik kimdir? Fatma Girik sağlık durumu nasıl? Fatma Girik öldü mü sorularına açıklama geldi!

Yeşilçam’ın en önemli isimlerinden olan ve Türkiye’nin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Fatma Girik ile ilgili sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Fatma Girik öldü şeklinde ortaya atılan iddiaların sonrasında usta oyuncunun hayranları tarafından Fatma Girik yaşıyor mu sorusu sorulmaya başladı. Çok geçmeden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Peki, Fatma Girik sağlık durumu nasıl? Fatma Girik kaç yaşında? İşte merak edilen tüm detaylar...
Sosyal medyada hızla yayılan öldü iddiaları ile ilgili olarak Fatma Girik’ten bir açıklama geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Fatma Girik; “İnanmasınlar, gayet iyiyim, sağlıklıyım” ifadesini kullandı. Aynı zamanda öldüğüne dair haberlerin yayılmasının kendisini üzdüğünü dile getiren Fatma Girik, “Böyle haberleri nasıl yapıyorlar?” dedi. Sağlıklı olduğunu belirten usta oyuncu; kedileri ve köpekleriyle çok mutlu olduğunu, annesinin ve kardeşinin de yanında olduğunu ekledi. Usta oyuncu Fatma Girik, pandemi sürecini kitap okuyarak ve film izleyerek geçirdiğini belirtti. Yapılan açıklamanın ardından Fatma Girik hayatı ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediyor.
Özellikle usta ismin yaşı merak edilenler arasında bulunuyor. 12 Aralık 1942 doğumlu olan Fatma Girik yaş olarak şu an 77 yaşında. Aynı zamanda Fatma Girik nereli sorusuna da cevap aranıyor. Usta oyuncunun İstanbul doğumlu olduğu biliniyor. Cağaloğlu Kız Lisesi’nden mezun olan Girik, ilk başrol performansını 1957 yılında yönetmenliğini Seyfi Havaeri’nin yaptığı Leke filminde sergiledi. Ancak Fatma Girik’in oyunculuk performansı ile tüm dikkatleri üzerine çektiği film ise 1960 yapımı olan Memduh Ün yönetmenliğindeki Ölüm Peşimizde filmi oldu. 180’den fazla filmde rol alan usta oyuncu, Yeşilçam’ın en önemli isimleri arasında bulunuyor.
Fatma Girik filmleri arasında ise Kanlı Nigar, Postacı, Nefret, Yaşam Kavgası, Garip, Kaçak, Kuma ve Japon İşi yer alıyor. Usta oyuncu, oyunculuk kariyerinin ardından siyasete atıldı ve bir müddet Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Aynı zamanda usta oyuncu, kısa bir süre televizyon ekranlarında yaptığı Söz Fato’da programıyla epey konuşuldu. Fatma Girik eşi de merak edilenler arasında. Memduh Ün hayatını kaybetmeden önce Memduh Ün ile beraber olan Fatma Girik aslında hiç evlenmedi.
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