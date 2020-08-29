Fatma Girik kimdir? Fatma Girik sağlık durumu nasıl? Fatma Girik öldü mü sorularına açıklama geldi!

Yeşilçam’ın en önemli isimlerinden olan ve Türkiye’nin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Fatma Girik ile ilgili sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Fatma Girik öldü şeklinde ortaya atılan iddiaların sonrasında usta oyuncunun hayranları tarafından Fatma Girik yaşıyor mu sorusu sorulmaya başladı. Çok geçmeden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Peki, Fatma Girik sağlık durumu nasıl? Fatma Girik kaç yaşında? İşte merak edilen tüm detaylar...

FATMA GİRİK ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada hızla yayılan öldü iddiaları ile ilgili olarak Fatma Girik’ten bir açıklama geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Fatma Girik; “İnanmasınlar, gayet iyiyim, sağlıklıyım” ifadesini kullandı. Aynı zamanda öldüğüne dair haberlerin yayılmasının kendisini üzdüğünü dile getiren Fatma Girik, “Böyle haberleri nasıl yapıyorlar?” dedi. Sağlıklı olduğunu belirten usta oyuncu; kedileri ve köpekleriyle çok mutlu olduğunu, annesinin ve kardeşinin de yanında olduğunu ekledi. Usta oyuncu Fatma Girik, pandemi sürecini kitap okuyarak ve film izleyerek geçirdiğini belirtti. Yapılan açıklamanın ardından Fatma Girik hayatı ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediyor.