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Fatma Girik'ten 23 Nisan için alkışlanacak hareket!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 14:43 | Son Güncelleme

Bodrum’da yaşayan ünlü oyuncu Fatma Girik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi evine önüne dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı astı

Fatma Girik'ten 23 Nisan için alkışlanacak hareket!

Annesi Münevver Girik, hizmetlileri Dursine Yılmaz, Zeki Yılmaz ve köpekleriyle birlikte yaşayan ünlü oyuncu 76 yaşındaki Fatma Girik, Torba Mahallesi’ndeki 2 katlı villasına bu sabah; 60’ar metrelik dev Atatürk posteri ile Türk bayrağı astı.

Dev bayrak ve poster yoldan geçenlerin ilgisini topladı. Dünya Uyuşturucuyla Mücade Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak’ın da fotoğrafladığı o görüntü, sosyal medyadan paylaşılınca çok beğenildi. lıcak, "Fatma hanımın sanatçı kişiliğini ve siyasal yaşamda ortaya koyduğu tavırları her zaman takdir ettim ve destekledim. 23 Nisan Bayramı öncesindede evini böyle Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile donatması gurur verici. Fatma hanımın bu davranışı herkese örnek olmalı" dedi.

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’İÇİMDEKİ ATATÜRK ÇOCUĞU HİÇ ÖLMEDİ’

Evinin bahçesinde DHA muhabirine açıklama yapan Girik, "Ulu Önder Atatürk’ümüzün bizlere, çocuklara armağan ettiği ve dünyada tek olan bu bayramı, nefes aldıkça, ömrüm yettiğince ben de kutlayacağım. Çünkü ben de henüz bir çocuğum. Atatürk çocuğuyum. İçimdeki Atatürk çocukluğu asla ölmedi. Bundan daha güzel bir gün olabilir mi? Evimi Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla donattım böyle iki güzel manzara birbirine ancak bu kadar yakışabilir. Atatürk’ümüzle gurur duymalı. Onun bize bıraktıklarını yaşamalı ve asla unutmamalıyız. O olmasaydı bugünleri göremezdik" dedi.

24 TEMMUZ SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçim kararı ile ilgili de değerlendirme yapan Girik, "Ömrüm boyunca demokrasiye ve demokrasinin gücüne inanmış biri olarak bu seçimlerin de en iyi şekilde geçmesini ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Demokrasi dediğimiz unsur hepimiz için geçerli, her oy veren vatandaşımız için geçerli, bu nedenle sağduyulu bir seçim olmasını diliyorum" dedi.

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Fatma Girik atatürk

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