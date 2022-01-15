Faydalarını duyunca sürekli kullanacaksınız! Öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Geçmişten günümüze Anadolu toprakları deyince akıllara gelen ilk beş lezzetten biri olan pekmezle, asırlık mucize zeytinyağını karıştırınca ortaya yeni bir şifa dolu içeceğin çıktığını biliyor musunuz? Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen pekmez; üzüm, dut, şeker kamışı ve keçiboynuzu gibi besinlerin ezildikten sonra çıkan suları kaynatılarak elde ediliyor.

Pekmezin, ne zaman ve kim tarafından keşfedildiği henüz bilinmese de ilk kez Anadolu topraklarında yapıldığı söyleniyor.

Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezlerinden olan yoğun kıvamdaki pekmez, boğaz enfeksiyonları bakımından oldukça güçlü bir besin olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek olan pekmezin içine zeytinyağı koyup tüketildiğinde faydalarının arttığını söylüyor. Pekmezin içine zeytinyağı koyup tüketmek kronik faranjit hastalığına çare oluyor. Bu karışım sayesinde özellikle çocuklarda kış aylarında görülen öksürüğün bıçak gibi kesildiğini görünce çok şaşıracaksınız. Kuru ve balgamlı öksürüğe karşı zeytinyağlı pekmezin şifa olduğu biliniyor.

PEKMEZ VE ZEYTİNYAĞI KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIYOR?

Sızma zeytinyağı ve pekmezi eşit oranlarda bir tencereye koyarak karıştırın. Kaç gün kullanmayı düşünüyorsanız ona göre ayarlayın.

Sonra ocakta hafifçe ısıtın, boğazınızı yakmayacak sıcaklıkta olmasına dikkat edin. Birkaç yemek kaşığı gece yatarken için, Üzerine hiçbir şey yiyip içmeyin. Sonra uyanabilirseniz bir de gece uyanıp içilmesi tavsiye ediliyor. Öksürükte birkaç gün içmeniz yeterli oluyor. Fakat kronik faranjitte iki hafta kadar devam ederseniz faranjitle vedalaşabilirsiniz.

