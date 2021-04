Fazıl Say'dan bir Fenerbahçe paylaşımı daha

Fazıl Say, ilk yarısı golsüz berabere biten maçın ilk yarısı sonunda sonunda üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Say, bir çok ünlem işareti ile birlikte Fenerbahçe'nin hesabını etiketledi. Fazıl Say, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçın devre arasında tepkisini böyle gösterdi. Fazıl Say, maç sonunda da paylaşım yaptı.

Fenerbahçe mücadeleyi ikinci yarıda Samatta'nın attığı golle 1-0 kazandı. Sarı-Lacivertli takım böylece ligde ikinci sıraya yükseldi. Maç sonunda Fazıl Say, bir paylaşım daha yaptı.