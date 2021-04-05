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Fazıl Say'dan bir Fenerbahçe paylaşımı daha

05.04.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Denizlispor ile oynanan 32.hafta maçının hem devre arasında hem maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fazıl Say'dan bir Fenerbahçe paylaşımı daha

Fazıl Say, ilk yarısı golsüz berabere biten maçın ilk yarısı sonunda sonunda üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Say, bir çok ünlem işareti ile birlikte Fenerbahçe'nin hesabını etiketledi. Fazıl Say, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçın devre arasında tepkisini böyle gösterdi. Fazıl Say, maç sonunda da paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe mücadeleyi ikinci yarıda Samatta'nın attığı golle 1-0 kazandı. Sarı-Lacivertli takım böylece ligde ikinci sıraya yükseldi. Maç sonunda Fazıl Say, bir paylaşım daha yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Denizlispor Fazıl Say
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bilader çal piyanonu ne anlarsın sen futboldan
haksızlık yok ofsayttı pozisyon kalecının önünü kapatıyo samatta zaten samatta 1 atıyo bir golüde iptal ettırıyo engellediği attıgınıda götürüyo

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