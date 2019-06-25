Fazıl Say'dan İmamoğlu'na mektup: Bakanlık yapmıyorsa belediye yapar...

Piyanist Fazıl Say, 23 Haziran'da gerçekleşen seçim ile yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak bir mektup kaleme aldı.

"1-İstanbul 16 milyon kişi, kültür haliyle, toplumsal ve ekonomik dengelere çok bağlı bir konu, dar gelirli yığınların, bilet fiyatı yüksek kültür sanat faaliyetlerini takip etmeleri imkansız" diyen Say, şöyle devam etti:

"Kültür sanatın, müziğin, bu ilçelerde yaşayanlara götürülmesi mühim bir konudur. İstanbul’da konser salonlarının, festivallerin olmadığı ilçelerine de bu hizmeti sağlamak, büyük başarı ve denge sağlayacaktır. Aslında Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde yıllarca gayret ettiği faaliyetleri bunun ne kadar iyi sonuçlar verebileceğinin de göstergesi..

Kültür sanat’ın en önemli ihtiyacı “devamlılık” ; yani bir kere yapmanın bir anlamı ve faydası yok, sürekliliği tutmak lazım. Bu sürekliliği takip etmek, 4-5 yıl süren uzun vadeli planlar yapmak lazım.

2- İstanbul’un tüm çocuklarına ve tüm gençlerine, kültür ile tanışma, sanat yapma imkanları açılmalı. Bu konuda, aileler oldukça sıkışıp kalmış gözüküyor, bu konuların bazıları hususunda özellikle MEB ve Kültür bakanlığına açık mektuplar yazmıştım.