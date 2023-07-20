Fazla kilolarını eleştirenlere sosyal medyadan sert çıktı! Cesur giyim tarzını savundu... “Şişmanım ve gururluyum”

Kadınların kendi bedenlerinde mutlu hissetmeleri gerektiğini savunarak sosyal medyadan sık sık vücut olumlamasına yönelik paylaşımlar yapan Bible hakkındaki eleştirilere sert çıktı. Fenomen isim vücudunu örtmeyi, kendisini saklamayı reddederken dekolteli kıyafetler giymeye devam edeceğini söyleyerek adeta meydan okudu.

“BENDEN DAHA İYİ OLDUĞUN ANLAMINA GELMEZ”

25 yaşındaki fenomen isim katıldığı bir podcastte kıyafetlerini eleştirenlere, “Zayıf olman benden daha iyi olduğun anlamına gelmez. Ne derseniz deyin kendimle mutlu olacağım. Kendimi çok seviyorum. Kimsenin düşüncesini umursamıyorum” dedi.