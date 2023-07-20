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  4. Fazla kilolarını eleştirenlere sosyal medyadan sert çıktı! Cesur giyim tarzını savundu... “Şişmanım ve gururluyum”

Fazla kilolarını eleştirenlere sosyal medyadan sert çıktı! Cesur giyim tarzını savundu... “Şişmanım ve gururluyum”

20.07.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beden pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımlar sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen Abby Bible, kilosundan dolayı ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekten bıktığını söyleyerek olumsuz eleştirilere adeta ateş püskürdü. Cesur giyim tarzıyla eleştiri oklarının hedefi olan Bible, “Şişmanım ve gururluyum. Dekolteli kıyafetler giymeye devam edeceğim” dedi.

Kadınların kendi bedenlerinde mutlu hissetmeleri gerektiğini savunarak sosyal medyadan sık sık vücut olumlamasına yönelik paylaşımlar yapan Bible hakkındaki eleştirilere sert çıktı. Fenomen isim vücudunu örtmeyi, kendisini saklamayı reddederken dekolteli kıyafetler giymeye devam edeceğini söyleyerek adeta meydan okudu.

“BENDEN DAHA İYİ OLDUĞUN ANLAMINA GELMEZ”

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25 yaşındaki fenomen isim katıldığı bir podcastte kıyafetlerini eleştirenlere, “Zayıf olman benden daha iyi olduğun anlamına gelmez. Ne derseniz deyin kendimle mutlu olacağım. Kendimi çok seviyorum. Kimsenin düşüncesini umursamıyorum” dedi.

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TV yayın akışı: 20 Temmuz 2023 PerşembeTV yayın akışı: 20 Temmuz 2023 Perşembe
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sosyal medya fenomen

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