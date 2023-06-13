Sosyal medya fenomeni Francia James dekoltelere doyamadı! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu

Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Francia James, hayranlarının ilgisini çeken paylaşımlarına yenisini ekledi. Sıklıkla cesur paylaşımlara imza atan James, yine bir gece kulübüne giderken seçtiği son derece cesur bir kıyafetiyle gündem yaratmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir ilgiyle takip ettiği gönderisinde James, derin göğüs ve bacak dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı salladı. Fenomen isim gönderisine, “Tepki hangi emoji olurdu?” notunu ekledi. Hayranları fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.