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Sosyal medya fenomeni Francia James dekoltelere doyamadı! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu

13.06.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Francia James Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının kalp atışlarını hızlandırmaya devam ediyor. Fenomen isim son olarak siyah bol dekolteli mini elbisesiyle poz verince sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisi kazandı.

Sosyal medya fenomeni Francia James dekoltelere doyamadı! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu

Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Francia James, hayranlarının ilgisini çeken paylaşımlarına yenisini ekledi. Sıklıkla cesur paylaşımlara imza atan James, yine bir gece kulübüne giderken seçtiği son derece cesur bir kıyafetiyle gündem yaratmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir ilgiyle takip ettiği gönderisinde James, derin göğüs ve bacak dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı salladı. Fenomen isim gönderisine, “Tepki hangi emoji olurdu?” notunu ekledi. Hayranları fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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sosyal medya fenomen Francia James

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