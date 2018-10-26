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FBI'dan bombalı paket açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2018 05:13 | Son Güncelleme

ABD’de hafta başında başlayan ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump’a karşı olanları hedefleyen bombalı saldırılar korkuya sebep oluyor. FBI yetkilileri halkı tespit edilemeyen bombalar olabileceği konusunda uyardı.

FBI'dan bombalı paket açıklaması

Bu hafta başında Milyarder George Soros’a gönderilen paket ile başlayıp Aralarında Eski Başkan Barrack Obama, Başkan yardımcısı Joe Biden, Eski başkan Adayı Hillary Clinton, Aktör Robert De Niro gibi isimlerinde bulunduğu kişilere ve CNN’e gönderilen on bombalı paketin yakalandığını açıklayan Federal Araştırma Bürosu (FBI) yetkilileri halkı tespit edilemeyen bombalar olabileceği konusunda uyarıyor.

POSTA ÇALIŞANLARI TETİKTE

600 bin posta çalışanının olası paketlere karşı tetikte olduğunu açıklayan ABD Posta Servisi New York Araştırma Sevisi dedektifi Philip Bartley “Son sekiz saatte posta sistemi içerisinde yeni bir şey bulmadık” dedi.

FBI Yönetici Asistanı William Sweeney’de gerçekleşen basın toplantısında aktif soruşturma ile ilgili çok fazla açıklama yapamayacağını söyleyerek paketlerin Florida’dan gönderildiği bilgisini doğrulamadı.

Sweeney ayrıca paketlerin içerisinde bulunan beyaz tozun herhangi bir toksik veya biyolojik madde olmadığını açıkladı. Yetkililer bulunan beyaz tozun Anthrax veya benzeri bir biyolojik silah olmasından şüpheleniyordu.

"YA ÇOK ACEMİCE YAPILMIŞ YA DA..."

FBI tarafından yapılan açıklamada gelen paketlerin içerisinde “Potansiyel yıkıma sebep olabilecek alet” bulunduğu söylenerek düzeneğin paket açıldığında patlamak üzere ayarlanmadığı zamanlayıcı bulunduğu ancak hiç kurulmadığı açıklandı. FBI paketler için “Ya çok acemice yapılmış ya da asla patlaması hedeflenmemiş” ifadesini kullandı.

CNN’e Clinton’a ve De Niro’ya gönderilen paketlerin Quantıco’da bulunan FBI tesisine gönderildiği ve birbirleri ile karşılaştırılacakları söylendi.

(İHA)

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FBI ABD bompalı paket

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