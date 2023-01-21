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Feci ev yangınında tüyler ürperten ayrıntı! Anneanne ve teyzesinin üzerine kapıları kilitleyip...

21.01.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Bir dairede çıkan yangında 63 yaşındaki Hülya Çetinkaya ile hemşire kızı 46 yaşındaki Filiz Kaplan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Yangın olayında, elinde bidonla eve geldiği iddia edilen torun cinayet şüphesiyle gözaltına alınırken torunun, annesini dışarı çıkarıp, tartıştığı teyzesi ile anneannesinin üzerine kapıları kilitleyerek yangın çıkardığı ileri sürüldü. İşte kan donduran olayın detayları...

Feci ev yangınında tüyler ürperten ayrıntı! Anneanne ve teyzesinin üzerine kapıları kilitleyip...

Antalya'da meydana gelen ev yangınında ortaya çıkan detaylar dehşete düşürdü. Torunun cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı yangında anneanne ve teyze hayatını kaybetti. Kapıları kilitleme ayrıntısının tüyler ürperttiği olay, dün 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 Sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 6’ncı katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hülya Çetinkaya’nın (63) yanına, o sırada işten dönen ve birlikte yaşadığı torunu O.A. (28) iddiaya göre elinde 5 litrelik bidonla geldi. Anneanne ve torun arasında tartışma çıkarken, bu sırada üst katta oturan O.A.’nın teyzesi Filiz Kaplan (46) KADES’e basarak polisten yardım istedi, ardından annesinin ile yeğeni O.A.’nın yanına geldi. Bu sefer O.A. ile Filiz Kaplan arasında da tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken, o sırada yangını söndürmek için O.A.’nın annesi Y.Ç. evden çıkarak yangın tüpü aramaya başladı.

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YANAN EVDE 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Alevlerin üst kata sıçradığı yangında, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, evde kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Dumandan etkilenen O.A.’nın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcı incelemesinin ardından cenazeler, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenleri belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yangında ölen kişilerin ise bu sabah kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin Hülya Çetinkaya ile hemşire olduğu öğrenilen kızı Filiz Kaplan olduğu ortaya çıktı.

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KAPILARI ÜZERİNE KİLİTLEMİŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından cinayet büro ekipleri, dumandan etkilenip hastanede tedavi altına alınan O.A.’yı tedavisi sonrası cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. O.A.’nın annesini dışarı çıkarıp, tartıştığı teyzesi ile anneannesinin üzerine kapıları kilitleyip yangın çıkardığı ileri sürüldü. O.A.'nın yapılan araştırmada da mala zarar verme ve hakaret suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan, anne ve kızının cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Afyon’un Dinar ilçesine gönderildi. (İHA)

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