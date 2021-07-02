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Samsun'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil trafik polisi ve motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 polis yaralı

02.07.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da otomobilin radar uygulaması yapmak isteyen yaya trafik polisiyle birlikte motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, trafik polisi de yaralandı.

Samsun'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil trafik polisi ve motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 polis yaralı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Çakır idaresindeki Avusturya plakalı otomobil, radar uygulaması yapmak için hazırlık yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emrah Altunsoy ile Murat Uzan yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Uzan (42) olay yerinde, motosiklette yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Berkay Kurt (19) ise kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan trafik polisi Emrah Altunsoy ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis Samsun
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