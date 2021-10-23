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Feci kaza! Kanlar içinde kaldı, aracını düşündü

23.10.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ışıklı Kavşakta meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Feci kaza! Kanlar içinde kaldı, aracını düşündü

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri ışıklı Kavşakta meydana geldi.

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İnegöl’den Alanyurt’a seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Cahit Eriş(66) yönetimindeki otomobil, ışıklı kavşağa giren sürücü Ahmetcan Öztürk(19) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Cahit Eriş(66) yaralandı.

KANLAR İÇİNDE ARACINI DÜŞÜNDÜ

Kanlar içinde kalan sürücü, akrabasını telefonla arayarak, "Kaza yaptım da. Araç burada, onunla bir ilgilen." dedi. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa İnegöl
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