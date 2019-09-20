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Feci kaza! Karşıya geçmek isterken canından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 05:21 | Son Güncelleme

İstanbul TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Feci kaza! Karşıya geçmek isterken canından oldu

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ozan Özcan yönetimindeki 06 HA 398 plakalı otomobil, TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşlarındaki bir kadına çarptı. Otomobilin çarpmasıyla savrulan kadın, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilin çarptığı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Kazanın etkisiyle şoka giren sürücü Ozan Özcan, olay yerinden uzaklaştıktan 500 metre sonra durabildi. Özcan'ın kullandığı araçta oluşan hasar, çarpmanın şiddetini gözler önüne sererken polis ekipleri, sürücüyü polis merkezine götürdü.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza sonrası, polisin güvenlik önlemi aldığı TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi. Trafik ekipleri araç geçişini tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası ölen kadının cenazesi morga kaldırıldı. Yoldaki temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
istanbul TEM Otoyolu Kaza

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