Fenerbahçe'de forvet transferinde mutlu son! Maxi Gomez ile anlaşma sağlandı...

Fenerbahçe'de forvet transferinde mutlu sona ulaşıldı. Jorge Jesus'un çok istediği isimlerin başında gelen Maxi Gomez ile her konuda anlaşma sağlandı.

6 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Maxi Gomez'in transferi için Valencia'yla 6 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşmaya vardı. (Marca)

GATTUSO'NUN MAXI SÖZLERİ

Valencia teknik direktörü Gennaro Gattuso, Maxi Gomez ile ilgili geçtiğimiz gün açıklamada bulunmuştu. İtalyan hoca açıklamasıda: "Maxi Gomez ile başka bir takıma gitmesi için konuşma yapmadım. Ama futbolda işler her zaman değişebilir. Gitmesi yönünde bir talebim olmadı. Ama her an her şey olabilir"





[RMV- 10