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Fenerbahçe'de forvet transferinde mutlu son! Maxi Gomez ile anlaşma sağlandı...

29.08.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin forvet transferinde geri sayıma geçtiği Maxi Gomez'in sarı lacivertlilere maliyeti belli oldu. İspanyolların en ünlü gazetelerinden Marca'da yer alan habere göre; Maxi Gomez ile Fenerbahçe her konuda anlaştı.

Fenerbahçe'de forvet transferinde mutlu son! Maxi Gomez ile anlaşma sağlandı...
Maxi Gomez

Maxi Gomez

URU Uruguay
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Valencia
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Fenerbahçe'de forvet transferinde mutlu sona ulaşıldı. Jorge Jesus'un çok istediği isimlerin başında gelen Maxi Gomez ile her konuda anlaşma sağlandı.

6 MİLYON EURO

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Fenerbahçe, Maxi Gomez'in transferi için Valencia'yla 6 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşmaya vardı. (Marca)

GATTUSO'NUN MAXI SÖZLERİ

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Valencia teknik direktörü Gennaro Gattuso, Maxi Gomez ile ilgili geçtiğimiz gün açıklamada bulunmuştu. İtalyan hoca açıklamasıda: "Maxi Gomez ile başka bir takıma gitmesi için konuşma yapmadım. Ama futbolda işler her zaman değişebilir. Gitmesi yönünde bir talebim olmadı. Ama her an her şey olabilir"


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fenerbahçe 10 iyet
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