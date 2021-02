Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Mesut Özil kararı!

Bu rekabeti çocukluğundan beri ekran başından takip ettiğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, “Bu kez sahaya çıkacağım ve bunun için sabırsızlanıyorum. Bu duyguyu her şeyimle yaşamak istiyorum. Derbi konusunda tecrübeli olan arkadaşlarımız bize maçın önemini sürekli anlatıyor” diye konuştu.

Sarı-Lacivertli formayı ilk kez Hatay maçında giyen Mesut Özil’i derbi heyecanı sardı. Dünyaca ünlü yıldız, “Galatasaray’a karşı sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu duyguyu her şeyimle yaşamak istiyorum” dedi.

İRFAN CAN KAHVECİ OYNAYACAK MI?

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe’ye sakat bir şekilde geldi. Adalesinde yırtık bulunan İrfan Can Kahveci’nin bir an önce sahalara dönmesi için sağlık heyeti yoğun bir tedavi uyguluyor.

Milli futbolcunun önümüzdeki hafta idmanlara başlaması bekleniyor. Galatasaray derbisi ile kupada eski takımı Başakşehir’e karşı oynayamayacak olan İrfan Can Kahveci, 25. haftadaki Karagümrük maçını hedefliyor.

Başarılı oyuncunun idmanlardaki durumuna göre bu karşılaşmaya kadar hazır olup olmayacağı netlik kazanacak.