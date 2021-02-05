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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Mesut Özil kararı!

05.02.2021 19:34 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Mesut Özil kararı!

Fenerbahçe formasını ilk kez Hatay maçında giyen Mesut Özil’i derbi heyecanı sardı. Dünyaca ünlü yıldız, "Galatasaray’a karşı sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu duyguyu her şeyimle yaşamak istiyorum" dedi.

Sarı-Lacivertli formayı ilk kez Hatay maçında giyen Mesut Özil’i derbi heyecanı sardı. Dünyaca ünlü yıldız, “Galatasaray’a karşı sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu duyguyu her şeyimle yaşamak istiyorum” dedi.

Fenerbahçe’nin tarihi transferi Mesut Özil, salı günkü Hatayspor maçında çocukluk hayalini gerçekleştirdi, Sarı-Lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı.

Yıldız futbolcuyu şimdi de Galatasaray derbisinin heyecanı sardı. Hatay maçında yaklaşık 15 dakika süre alan Mesut’un, yarınki dev karşılaşmada daha fazla sahada kalması bekleniyor.

Bu rekabeti çocukluğundan beri ekran başından takip ettiğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, “Bu kez sahaya çıkacağım ve bunun için sabırsızlanıyorum. Bu duyguyu her şeyimle yaşamak istiyorum. Derbi konusunda tecrübeli olan arkadaşlarımız bize maçın önemini sürekli anlatıyor” diye konuştu.

"MUTLULUĞUM KATLANIR"

Liderliği korumak istediklerine dikkat çeken dünyaca ünlü yıldız, “Hocamın şans vermesi halinde bunun için ben de elimden geleni yapacağım. İlk Galatasaray maçımda gol atıp ‘Gerçek Fenerbahçeli’ olmak büyük bir hayal. Bunu yaşarsam, mutluluğum katlanır” dedi.

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İRFAN CAN KAHVECİ OYNAYACAK MI?

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe’ye sakat bir şekilde geldi. Adalesinde yırtık bulunan İrfan Can Kahveci’nin bir an önce sahalara dönmesi için sağlık heyeti yoğun bir tedavi uyguluyor.

Milli futbolcunun önümüzdeki hafta idmanlara başlaması bekleniyor. Galatasaray derbisi ile kupada eski takımı Başakşehir’e karşı oynayamayacak olan İrfan Can Kahveci, 25. haftadaki Karagümrük maçını hedefliyor.

Başarılı oyuncunun idmanlardaki durumuna göre bu karşılaşmaya kadar hazır olup olmayacağı netlik kazanacak.


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