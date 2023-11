Fenerbahçe - Karagümrük maçı sonrası sarı - lacivertlilere sert eleştiri! "Kadıköy'de böyle oynamaz!", "Herkese hayırlı işler!"

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 39. dakikasında Can Keleş'in golüyle 1-0 geriye düşen sarı - lacivertliler, 48. dakikada kazandığı penaltı sonrası Dusan Tadic ile skoru eşitledi. Kanarya, 10 dakika sonra ise gelişen organize atakta yine Dusan Tadic'in golüyle 2-1 öne geçti ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 34'e yükselten Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

Spor yazarları, sarı - lacivertlilerin Karagümrük karşısında gösterdiği performansı köşelerinde eleştirdi ve hakem performansını değerlendirdi.

İşte yazarların yorumları;

"F.BAHÇE, KADIKÖY'DE BÖYLE OYNAMAZ"

GÜRCAN BİLGİÇ/FOTOMAÇ: "Syzmanski'nin çok çaba harcadığı ilk 45 izledik. Golün kapısını çalıp durdu, galibiyet sayısının asistini yaptı. Maçtan vazgeçmeyen oyunculardandı. MHK geçen 12 haftanın günahını çıkardı. Samet'in koluna çarpan topa hakem de, VAR da "penaltı" diyemedi. Niye diyemedi; tahmin edin bakalım. Fenerbahçe öne geçtikten sonra Karagümrük'e boyun eğdi. Ne top kapabildi, ne de geçiş oyununda bir şeyler yaptı. Skora oynadılar. Peki; tribünler… Sustular ve maç seyrettiler. Takımın en ihtiyacı olduğu anda, herkes "seyirci" moduna geçip, maça müdahale etmeyi aklına getirmedi. Kadıköy'de Fenerbahçe böyle oynamaz, tribündekiler de susmaz. Dediğimiz gibi; oyun bir kenara, mental bir maçtı. Karagümrük takımı çok karakterli çıktı sahaya ve iyi mücadele etti."

"HERKESE HAYIRLI İŞLER"

ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Galatasaray'da oyuncular sakatlanıyor "tedavi" diyorlar, "iğne" diyorlar sahaya çıkıp oynuyorlar. Fenerbahçeli futbolcular sakatlanıyor bir türlü sahaya dönemiyorlar. Fenerbahçe'de sakatlıklar sahadaki oyunu yüzde 100 etkiledi. O sezon başındaki tempolu oyun yok sarı-lacivertlilerde. Hakem pozisyonu görmeyebilir, peki VAR nerede? VAR'da kim var? Hüseyin Göçek, yani evlere şenlik bir isim! Yazıktır, günahtır! Çünkü maçın neticesine ancak bu kadar tesir edilebilir. Penaltıyı verse Karagümrük öne geçecek. Net penaltıyı vermeyince 1 dakika sonra Fenerbahçe öne geçti. Şu gözüküyor ki biz sezon sonuna kadar hakem konuşacağız, hakem yazacağız. Sahada fazla futbol da yoktu zaten. Hakem olmayınca da futbol nasıl olsun! Adam kambura yatıyor, kambura yatanın lehine faul veriyor. Daha lafı uzatmaya gerek yok. Herkese hayırlı işler!"

"İSMAİL HOCA KUSURA BAKMASIN..."

SERDAR ALİ ÇELİKLER/HABERTÜRK: "İkinci devre yüksek tempolu ama dağınık başladı. Gümrük kalecisinin saçma sapan hareketiyle Fener penaltı kazandı ve skor eşitlendi. Sonra bir Liva kurtarışı, Samet'in penaltı tartışmalı bloğu derken, İrfan Can "bu maçı çevireceğim" inadı ile Sebastian'a asist, Tadic'e gol yazdırdı. Ama golün aslı İrfan'ındır. Yine 74'te hocasından kement yedi. Oysa sarı kartlı Sebastian çıkabilirdi. Tadic zaten asla çıkmıyor.. İsmail Hoca kusura bakmasın çok ezber işler yapıyor. "Şapkadan tavşan çıkarma" yapmasın da biraz da ezber bozsun.. 74'te hem Edin hem İrfan çıkınca ileride top tutulamadı. Anadolu takımı görüntüsüne geçildi. Tıpkı Demirspor maçında aynı değişikliklerin aynı sonucu vermesi gibi... Fenerbahçe 3 puan ve bolca soru işareti aldı bu maçtan. Arda Kardeşler Felix Brych gibi maç yönetti. Aynı cesareti diğer büyüklerin statlarında da görürüz inşallah!"

"ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUN..."

EMRE BOL/FOTOMAÇ: "Sakatlardan sonra Fenerbahçe'nin takım savunması sıkıntılar yaşıyor. Özellikle Fred'in eksikliği oyunun iki yönünü de etkiliyor. İsmail hocama her zaman anlatmaya çalışıyorum. Tamam eksik çok, kadro eksik ama Samet'in yerine başka bir alternatif bulmalı. İrfan Can için prime dönemini yaşıyor desek yanılmış olmayız herhalde. Gerçekten bambaşka bir seviyeye geldi. Aman nazar değmesin. Yine rakip ceza sahasına çok giren hatta hücumun her dakikasını adeta orada oynayan sarı- lacivertliler çok fazla pozisyon harcıyor. Bunun esas nedeni ise oyunun içinde kalmayı seven Dzeko! İsmail hocanın çözmesi gereken sorunlardan birisi de bu aslında. Ya kanat oyuncularının ya da Szymanski'nin ona daha yakın oynaması daha doğru olacak gibi."

"TADIC BUGÜNLER İÇİN ALINDI"

ERMAN ÖZGÜR/FANATİK: "Fenerbahçe sürprize izin vermeyip liderliğini sürdürdü. Fakat şu bir gerçek artık sezona erken başlamanın avantajı olan yüksek tempo avantajı bitmiş, lider oyuncuların devreye girme zamanı gelmiş. İşte bu akşamın lider oyuncusu da bu günler için alınan Tadic oldu."