Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için statta tören düzenlendi

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu için statta cenaze töreni düzenlendi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Bartu’nun eşi Güler Bartu, kızı Gülfer Arığ, yöneticiler ve taraftarlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir efsaneyi kaybettiklerini ifade ederek, "Acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyor ve saygıyla selamlıyorum. Törene devleti temsilen katılarak bize destek veren iyi bir Fenerbahçeli Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Örnek kişiliği, asil duruşu, müthiş zekası, beyefendiliği, lafını esirgemeyen dobra karakteri, eşsiz başarıları ve tüm temsil ettikleriyle efsane olmuş büyük bir Fenerbahçeli'yi kaybettik. Acımızın tarifi yok. Fenerbahçe'nin ve tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Ona hayran duyan nesiller, onun adını taşıyan nesillere dönüştü. Ona duydukları sevgi ve saygıdan dolayı kimi aileler çocuklarına Can ve Bartu isimlerini verdi. Türk spor tarihinde böyle sembol olmuş kaç sporcu var? Can Bartu'muzun bundan sonra gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğunda. İyi ki Fenerbahçeli olmuş. Biliyoruz ki, artık aramızda olmasa da her zaman kalbimizde yaşayacak. İnsanoğlu var oldukça efsaneler ölmez. Ne şanslıyız ki Can Bartu'yu tanıyan insanlarız. Yarınki derbi maçı beraber seyretmeyi planlıyorduk. Allah'ın takdiridir ki maçı birlikte izleyemeyeceğiz. Keşke bizimle yarın birlikte olabilseydi. Yarın burada 50 bin ve bulundukları yerlerde milyonlarca Fenerbahçeli Can Bartu'nun yerine maçı izleyecek. Gözün arkanda kalmasın. Bu taraftar bu çocuklar yarın senin için oynayacak ve kazanacak. Asla unutmayacak. Bu formayı taşıyacak binlerce sporcu seni her zaman sevgi ve saygıyla hatırlayacak. Her zaman gururla taşıdığın çubuklu forma bize emanet. Hakkını helal et bizlere. Ailesine, camiamıza ve Türk sporuna başsağlığı diliyorum” diye konuştu.