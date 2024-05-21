Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Çağlar Söyüncü nişanlandı!

Geçtiğimiz günlerde futbolun önemli derbilerinden biri, Galatasaray-Fenerbahçe maçı vardı. 37. haftada oynanan dev derbide kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Rakibini 1-0 mağlup eden sarı - lacivertliler, şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Galatasaray'a attığı golle Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Çağlar Söyüncü, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Yıldız futbolcu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlandı. Çifti bu mutlu günlerinde yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Çiftin sosyal medyada paylaşıma Caner Erkin, Hasan Can Kaya, Mert Hakan Yandaş, Fettah Can gibi ünlü isimlerden tebrik mesajı geldi.





