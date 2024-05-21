MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Çağlar Söyüncü nişanlandı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Çağlar Söyüncü nişanlandı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.05.2024 10:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe- Galatasaray arasında oynanan maçta attığı golle Fenerbahçe'ye derbi zaferi kazandırmıştı. Söyüncü, moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlanarak çifte kutlama yaptı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Çağlar Söyüncü nişanlandı!

Geçtiğimiz günlerde futbolun önemli derbilerinden biri, Galatasaray-Fenerbahçe maçı vardı. 37. haftada oynanan dev derbide kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Rakibini 1-0 mağlup eden sarı - lacivertliler, şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı.

çağlar66

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Galatasaray'a attığı golle Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Çağlar Söyüncü, evlilik yolunda ilk adımı attı.

çağlar5

Evinin sadece boya masrafı bile 500 bin TL! İşte merak edilen 5 katlı malikane Evinin sadece boya masrafı bile 500 bin TL! İşte merak edilen 5 katlı malikane

Yıldız futbolcu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlandı. Çifti bu mutlu günlerinde yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

çağlar6

Çiftin sosyal medyada paylaşıma Caner Erkin, Hasan Can Kaya, Mert Hakan Yandaş, Fettah Can gibi ünlü isimlerden tebrik mesajı geldi.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Şifa ver Allah'ım" sözleriyle korkutan haberi duyurdu!"Şifa ver Allah'ım" sözleriyle korkutan haberi duyurdu!
Adını bile anmadı! Şampiyonluk yorumuAdını bile anmadı! Şampiyonluk yorumu
Evinin sadece boya masrafı bile 500 bin TL! İşte merak edilen 5 katlı malikaneEvinin sadece boya masrafı bile 500 bin TL! İşte merak edilen 5 katlı malikane
Anahtar Kelimeler:
Çağlar Söyüncü
En Çok Okunan Haberler
Emekliye yüzde 15 indirim!

Emekliye yüzde 15 indirim!

Gündem yaratacak ‘Cumhurbaşkanı Danışmanı’ iddiası! Valiyle tartıştı; ‘Boş verin yerini beğenmiyorsa çeksin gitsin’

Gündem yaratacak ‘Cumhurbaşkanı Danışmanı’ iddiası! Valiyle tartıştı; ‘Boş verin yerini beğenmiyorsa çeksin gitsin’

Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşet görüntüleri! Acı haber bugün geldi

Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşet görüntüleri! Acı haber bugün geldi

'Dayı'dan talimat aldı, acımasızsa kadına saldırdı! 18 yaşındaki saldırgan tetikçilik için ne kadar aldığını itiraf etti

'Dayı'dan talimat aldı, acımasızsa kadına saldırdı! 18 yaşındaki saldırgan tetikçilik için ne kadar aldığını itiraf etti

Ali Koç'un sahaya nasıl girdiği ortaya çıktı!

Ali Koç'un sahaya nasıl girdiği ortaya çıktı!

'5'e 1 dayak yerken' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a olay yanıt

'5'e 1 dayak yerken' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a olay yanıt

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.