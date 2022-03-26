Fenomen Betül Çakmak amuda kalkıp sınırları zorladı! Korku dolu anlar yaşattı!

YouTube kanalına hazırladığı içeriklerin ardından yıldızı parlayan ve mimarlığı bırakan Betül Çakmak, kanalına çektiği videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü YouTuber, Instagram hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Hocasıyla spor yaptığı anları paylaşan Betül Çakmak'ın Instagram hesabının story kısmında paylaştığı görüntüler izleyenleri gülümsetti.

BETÜL ÇAKMAK, SPOR HOCASININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Konuya ilişkin ilk paylaşımında 'Biraz zayıflamışız sanki yine' ifadesine yer veren Çakmak, 'Günün hareketi geliyor' notunu düştüğü videoda hocası ile yaptığı harekete yer verdi.

BELİ KIRILIYORDU

Hocası yere uzanıp ayakları ile Betül Çakmak'ı kaldırırken ünlü YouTuber da esneme hareketi yaptı. Yaklaşık 5 saniye süren hareket izleyenleri gülümsetirken, Betül Çakmak bir anda hocasının üzerine düştü. Kahkaha atan ünlü isim, ünlü Youtuber, paylaşımına 'İyi belim kırılmamış' notunu düştü.

