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Fenomen çılgın dondurmacı için güzeller sıraya girdi! İkisi gitti ikisi geldi 'Kendini öyle kaptırmış ki...'

10.12.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta 18 milyondan fazla takipçisi olan, sosyal medyayı sallayan ve Çılgın Dondurmacı olarak bilinen fenomen Mehmet Dinç, yayınladığı videoyla yine ortalığı yıktı. Dondurma almaya gelen kadınlarla yaptığı seksi danslarla gündemden düşmeyen Çılgın Dondurmacı'nın videolarını milyonlar izliyor. Son olarak Çılgın Dondurmacı'nın yanına gelen 2 kadının yaptığı dans olay olurken Dinç'le dans etmek isteyen kadınların adeta sıraya girdiği görüldü. Videoya "Dans stres atar" yorumları geldi.

Fenomen çılgın dondurmacı için güzeller sıraya girdi! İkisi gitti ikisi geldi 'Kendini öyle kaptırmış ki...'

Son dönemin en çok takip edilen ve her yaptığı olay olan isimlerinden bir tanesi fenomen Çılgın Dondurmacı. Olay yaratan videoların ismi olan ve TikTok'ta Çılgın Dondurmacı adıyla tanınmaya başlayan Mehmet Dinç, kendisinden dondurma almak için gelen kadın müşterileriyle yaptığı seksi dans videolarıyla oldukça izlenen bir fenomen. Birbirinden güzel ve çekici kadınların adeta dondurmacının önünde sıra olduğu ve dans etmek için birbiriyle yarıştığı videolara bir yenisi daha eklendi. Antalya'daki dondurma dükkanı turistlerin büyük ilgisini çeken Dinç, kendi şarkısı olan "Kalbimsin" eşliğinde müşterileriyle dans ederek dikkat çekiyor ve bu videoları sosyal medyada paylaşıyor. Dinç bu defa "Bulamam Senden Başka" şarkısıyla bir video yayınladı.

İŞTE ÇILGIN DONDURMACI'NIN OLAY OLAN DANS VİDEOSU

Çılgın Dondurmacı'nın son videosu da diğerleri gibi saatler içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi.

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Dondurmacının önüne gelen eşofmanlı iki kadının çekici danslar ettiği videoda Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç de onlara eşlik etti.

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Yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Çılgın Dondurmacı'nın YouTube kanalında paylaştığı videosuna adeta yorum yağdı.

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Güzellerin ikisinin gittiği, ikisinin geldiği video, yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada ilgiyle izlendi.

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Sosyal medya kullanıcılarından bir kısmı videoya, "Bayıldım eşofmanlı kızlar tarz, doğal, cıvıl cıvıl, kalpleri sevgi dolu, müzik dinle günün güzelleşsin ,dans stres atar, kötü iç güdüyü giderir, vücut güzelleşir, ruhun rahatlar" yorumunu yaptı.

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Bir başka kullanıcı ise sarışın eşofmanlı kadının videodaki görüntüleriyle ilgili "Kız kendini öyle kaptırmış ki oyuna, burnuna dondurma nasıl girdi anlamadı" yorumunda bulundu.

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Diğer yandan videoya yorum yapan kişilerden bazılarının Pakistan, Hindistan, Nepal ve İtalya gibi ülkelerden olduğu görüldü.

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Videoda Çılgın Dondurmacı'nın dans eden kadınların yüzüne dondurma bulaştırdığı da yer aldı.

Çılgın Dondurmacı yine olay! Elinden tutup... Çılgın Dondurmacı yine olay! Elinden tutup...

Bazı kullanıcılar ise yorumlarda bu davranışı eleştirdi.

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