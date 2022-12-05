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Fenomen Çılgın Dondurmacı transparan kıyafetli müşterisiyle dans etti! Binlerce izlenme aldı

05.12.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç kadın müşterileriyle dans ederek sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunuyor. Antalya'da bulunan dondurma dükkanında çektiği videolar ile fenomen haline gelen Çılgın Dondurmacı bu kez transparan kıyafetli müşterisiyle dans etti. O anları paylaşan Çılgın Dondurmacı yüz binlerce izlenme aldı.

Fenomen Çılgın Dondurmacı transparan kıyafetli müşterisiyle dans etti! Binlerce izlenme aldı

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu. Dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi bulunan Çılgın Dondurmacı'nın transparan kıyafetli müşterisiyle çektiği video yoğun ilgi gördü.

TRANSPARAN KIYAFETLİ MÜŞTERİSİYLE DANS ETTİ

Çılgın Dondurmacı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Her paylaşımı yüksek sayıda izlenmeler alan Mehmet Dinç bu kez transparan kıyafetli müşterisiyle dans etti.

transparan müşterisiyle dans etti

Çılgın Dondurmacı kendi hesapları olan TikTok, YouTube ve Instagram'da kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ederek video yayınlıyor.

transparan müşterisiyle dans etti2

Bir çok sosyal medya hesabı bulunan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18.3, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunurken YouTube'de ise 3 milyondan fazla abonesi bulunuyor.

transparan müşterisiyle dans etti3

Çılgın Dondurmacı'nın paylaşımları kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından kötü yorumlar alıyor.

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