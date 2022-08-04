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Fenomen Duygu Özaslan mayosuyla kumlara uzanarak poz verdi! "Yaktın be duygu abla"

04.08.2022 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Duygu Özaslan takipçileri için ürettiği içeriklerle magazin gündeminden düşmüyor. Keyifli anlarını paylaşmayı ihmal etmeyen fenomen, mayolu pozuyla beğeni topladı.

Fenomen Duygu Özaslan mayosuyla kumlara uzanarak poz verdi! "Yaktın be duygu abla"

YouTube platformunda ürettiği videolar ile ün kazanan Duygu Özaslan, son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Sosyal mecralarda geniş takipçi kitlesine sahip olan fenomen, paylaşımlarıyla çok sayıda etkileşim alıyor.

MAYOSUYLA KUMLARA UZANDI

Duygu Özaslan cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Fenomen Duygu Özaslan mayosuyla kumlara uzanarak poz verdi!

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken fenomen, mayosuyla kumlara uzanarak poz verdi.

Fenomen Duygu Özaslan mayosuyla kumlara uzanarak poz verdi!

O poza takipçileri, "Yaktın be duygu abla", "İşte bu yüzden Duygu" gibi yorumlar geldi.

Fenomen Duygu Özaslan mayosuyla kumlara uzanarak poz verdi!

31 yaşındaki Özaslan, Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile hayatını birleştirdi.

Fenomen Duygu Özaslan mayosuyla kumlara uzanarak poz verdi!

İşte Duygu Özaslan'ın pozları...

Fenomen Duygu Özaslan mayosuyla kumlara uzanarak poz verdi!

Fenomen Duygu Özaslan mayosuyla kumlara uzanarak poz verdi!

Fenomen Duygu Özaslan mayosuyla kumlara uzanarak poz verdi!

Fenomen Duygu Özaslan mayosuyla kumlara uzanarak poz verdi!

Fenomen Duygu Özaslan mayosuyla kumlara uzanarak poz verdi!

Fenomen Duygu Özaslan mayosuyla kumlara uzanarak poz verdi!

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Can Maxim Mutaf Duygu Özaslan
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