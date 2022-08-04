Fenomen Duygu Özaslan mayosuyla kumlara uzanarak poz verdi! "Yaktın be duygu abla"

YouTube platformunda ürettiği videolar ile ün kazanan Duygu Özaslan, son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Sosyal mecralarda geniş takipçi kitlesine sahip olan fenomen, paylaşımlarıyla çok sayıda etkileşim alıyor.

MAYOSUYLA KUMLARA UZANDI

Duygu Özaslan cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken fenomen, mayosuyla kumlara uzanarak poz verdi.

O poza takipçileri, "Yaktın be duygu abla", "İşte bu yüzden Duygu" gibi yorumlar geldi.

31 yaşındaki Özaslan, Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile hayatını birleştirdi.

İşte Duygu Özaslan'ın pozları...





