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Fenomen Sevim Alan ile ortaklığı büyük kavgalarla bitmişti! Nihan Doğan'dan aylar sonra olay açıklamalar: Milletvekillerini...

30.11.2023 12:11 | Son Güncelleme:
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Nihat Doğan Sevim Alan ile ortak olarak açtığı güzellik merkezinden zarar etmiş ve davalık olarak ortaklığı bitirmişti. Nihat Dolan katıldığı yayında o dönem sürekli tehdit edildiğini açıklayarak "Güzellik işinde karanlık ve çirkin bir dünya var bahsedilen paralar kazanılmıyor" dedi.

Fenomen Sevim Alan ile ortaklığı büyük kavgalarla bitmişti! Nihan Doğan'dan aylar sonra olay açıklamalar: Milletvekillerini...

Sevim Alan'ın güzellik merkezlerine ortak olan Nihat Doğan büyük zarar ederek sektörden çekilmişti. Sevim Alan ile davalık da olan Nihat Doğan 2. Sayfa programında olay ifadeler kullandı.

Güzellik merkezinde büyük paralar kazanılmadığını söyleyen Nihat Doğan orada karanlık ve çirkin bir dünya olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Ekran Alıntısı

"TEHDİTLE ŞANTAJLA..."

"Ben işin içindeyken nasıl vergi kaçırıldığını gördüm, yok pahasına verdik dükkanı. Ben dükkanı verdim zarardan kâr edelim verdik kurtulamadık bir tehditler hakaretler. Karşında bir kadın muhatap olmam ben. Böyle bir mafyacılık ulan siz kimsiniz? Bir de namusumuza kadar varacak, tehditle şantajla küçük mafyacılıkla senin şubeni senden alıyorlar... Benden zorla bir şey alma şanları sıfır ama o garip kadınlara neler yapıyorlardır diye düşünmeden yapamıyorum."

Ekran Alıntısı

OLAY İDDİA: ARAYA VEKİLLERİ SOKUP...

Nihat Doğan bu fenomenlerin bir kısmının milletvekillerini araya koymaya çalıştığını Ankara'dan öğrendiğini ifade etti ve "Devletimiz sıfır tolerans" dedi ve ekledi: "Aslan gibi bir iç işleri bakanımız var hiç oralı değil, o dönemler bitti. O eskidendi."

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