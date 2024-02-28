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Fenomen Şeyda Erdoğan'ın bikinili fotoğrafları 'ifşa' diye paylaşıldı! Fenomen ateş püskürdü: "Çıkardım masaya vurdum"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
28.02.2024 11:13
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Sosyal medyanın popüler isimlerinden biri olan Şeyda Erdoğan kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafları 'ifşa' adı altında paylaşan Twitter hesabıyla neye uğradığını şaşırdı. Ünlü fenomen yaptığı paylaşımla duruma isyan etti.

Fenomen Şeyda Erdoğan'ın bikinili fotoğrafları 'ifşa' diye paylaşıldı! Fenomen ateş püskürdü: "Çıkardım masaya vurdum"

YouTube videolarıyla takipçi kitlesi elde eden Şeyda Erdoğan son zamanlarda Instagram fenomenliğine soyundu.

İşi ve özel hayatıyla da sosyal medyanın takip edilen isimlerinden biri olan Şeyda Erdoğan, iddialı paylaşımlar da yapıyor.

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Taciz mesajları ve ölüm tehditleri alan Şeyda Erdoğan'ın sinirlerine dokunan bir başka olay yaşadı.

"İFŞA OLSA KAÇ YAZAR"

Her anını sosyal medyada paylaşan Şeyda Erdoğan, kendi yüklediği dekolteli ve bikinili pozlarının 'ifşa' adı altında paylaşıldığını fark etti.

Gördüğü paylaşıma sinirlene Şeyda Erdoğan, adeta ateş püskürdü. Ünlü fenomen, "İfşaya bak post attığım şeyi ifşa diye paylaşmış. İfşa olsa kaç yazar, çıkardım masaya vurdum. Sizin de ifşa kültürünüzün de ağzına s.çarım" dedi.

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Şeyda Erdoğan sosyal medya
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