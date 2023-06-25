MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen Sibil Çetinkaya kendisine "Acil silikon taktır" diyen kişiye tepkisiz kalmadı

Fenomen Sibil Çetinkaya kendisine "Acil silikon taktır" diyen kişiye tepkisiz kalmadı

25.06.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını'nın Yusuf'u Umut Gezer'in kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle geçtiğimiz aylarda gündeme gelen sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya iddialı tarzıyla dikkat çekti. Fenomenin derin göğüs dekoltesine "Acil silikon taktır" yorumu geldi. Çetinkaya ise bu yoruma tepkisiz kalmadı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen Sibil Çetinkaya iddialı tarzıyla sık sık gündeme geliyor.Fenomen son olarak Yalı Çapkını'nın Yusuf'u Umut Gezer'in mesajlarını ifşa ederek dikkat çekmişti.

Paylaşımı kısa bir süre sonra kaldıran Sibil Çetinkaya bu kişinin ünlü olduğunu bilmediğini söylemişti.

1

Paylaşımlarına ve iddialı seçimlerine devam eden fenomen sarı crop-etek kombiniyle dikkat çekti.

2

Yeni partneriyle pozuna yorum yağdı! Sosyal medya ikiye bölündü Yeni partneriyle pozuna yorum yağdı! Sosyal medya ikiye bölündü

Göğüs dekoltesi ile dikkat çeken Sibil Çetinkaya'ya bir takipçiden "Sibil acil silikon taktır göğüse" yorumları geldi.

3
Fenomen ise bu yoruma tepkisiz kalmadı ve "Yok aşkım düşünmüyorum teşekkürler nesi acil ama bi onu merak ettim bak" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bluzunun ince askıları dekoltesine dayanamadı! "Tam ortaya çıkıyordu..." deyip o anı paylaştıBluzunun ince askıları dekoltesine dayanamadı! "Tam ortaya çıkıyordu..." deyip o anı paylaştı
Müge Anlı boşanıyor mu? İddialara çok sert yanıt verdiMüge Anlı boşanıyor mu? İddialara çok sert yanıt verdi
Fatih Altaylı'dan şoke eden Celal Şengör yorumu! "Porno izlemeyi..."Fatih Altaylı'dan şoke eden Celal Şengör yorumu! "Porno izlemeyi..."
Anahtar Kelimeler:
sibil çetinkaya sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Merkez Bankası'ndan ilk sadeleştirme adımı!

Merkez Bankası'ndan ilk sadeleştirme adımı!

Wagner'İ durdurmaya gelen Kadirov'un askerleri neye uğradığını şaşırdı!

Wagner'İ durdurmaya gelen Kadirov'un askerleri neye uğradığını şaşırdı!

Türk futbolunda dolandırıcılık krizi!

Türk futbolunda dolandırıcılık krizi!

Bluzunun ince askıları dekoltesine dayanamadı! "Tam ortaya çıkıyordu..." deyip o anı paylaştı

Bluzunun ince askıları dekoltesine dayanamadı! "Tam ortaya çıkıyordu..." deyip o anı paylaştı

Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!

Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!

Günün Videosu

Ağrı Dağı'nda yaşayan su maymununun temizlenme anları
Ağrı Dağı'nda yaşayan su maymununun temizlenme anları

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar! Öldürüp pazarda satıyorlar

Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar! Öldürüp pazarda satıyorlar

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" diyen kişiye tepkisiz kalmadı

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" diyen kişiye tepkisiz kalmadı

Kayıp denizaltındaydı... Eşi Titanik’te ölen çiftin torunu çıktı

Kayıp denizaltındaydı... Eşi Titanik’te ölen çiftin torunu çıktı

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.