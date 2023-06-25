Fenomen Sibil Çetinkaya kendisine "Acil silikon taktır" diyen kişiye tepkisiz kalmadı

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen Sibil Çetinkaya iddialı tarzıyla sık sık gündeme geliyor.Fenomen son olarak Yalı Çapkını'nın Yusuf'u Umut Gezer'in mesajlarını ifşa ederek dikkat çekmişti.

Paylaşımı kısa bir süre sonra kaldıran Sibil Çetinkaya bu kişinin ünlü olduğunu bilmediğini söylemişti.

Paylaşımlarına ve iddialı seçimlerine devam eden fenomen sarı crop-etek kombiniyle dikkat çekti.

Göğüs dekoltesi ile dikkat çeken Sibil Çetinkaya'ya bir takipçiden "Sibil acil silikon taktır göğüse" yorumları geldi.



Fenomen ise bu yoruma tepkisiz kalmadı ve "Yok aşkım düşünmüyorum teşekkürler nesi acil ama bi onu merak ettim bak" dedi.



