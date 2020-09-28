Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Fenomenlerin büyük yalanı böyle ortaya çıktı! Meğer fotoğraf çektirmek için...

Fenomenlerin büyük yalanı böyle ortaya çıktı! Meğer fotoğraf çektirmek için...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Sosyal medyanın çok takipçili fenomenlerinin büyük yalanını bir Twitter kullanıcısı ifşa etti. Influencer'lar lüks içinde uçuyormuş gibi yapmak için sahte özel jet stüdyosu kullanıyor.

Fenomenlerin büyük yalanı böyle ortaya çıktı! Meğer fotoğraf çektirmek için...

Özellikle Instagram hesaplarından lüks içindeki hayatlarından kesitler paylaşan sosyal medya fenomenlerinin birçoğu aslında bir stüdyodan fotoğraf paylaşıyor. Özel uçağa benzeyen bir şekilde dekore edilen stüdyoyu ise bir Twitter kullanıcısı ifşa etti. MaisonMelissa adlı kullanıcı özel jet olarak tasarlanan stüdyonun fotoğraflarını kendi hesabından paylaştı.

0_Influencers-in-LA-are-renting-a-room-that-looks-like-a-private-jet-to-stunt-on-us-all (1)

Aslında, bir milyon dolarlık uçakta olduğunu göstermek isteyen fenomenler uçakta olmaktansa, bir depoda olabilirler. Fotoğraflara bakıldığında her şey çok gerçekçi görünüyor. Maison Melissa fotoğrafları şu notla paylaştı:

''Baktığın her şeyin sahte olması delilik. Sahne, kıyafetler, vücut… sanırım gerçekliğimi biraz sarsıyor.''

Bu stüdyoyu şimdiye kadar 1,6 milyon takipçisi olan Kennedy Cymone ve 91 bin takipçisi olan Azra Mian'ın fotoğraflarında görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Dövmelere doyamayan Amber Luke, son paylaşımıyla şaşırttı Dövmelere doyamayan Amber Luke, son paylaşımıyla şaşırttı
Dünyanın en yüksek binaları herkesi şaşırtıyor!Dünyanın en yüksek binaları herkesi şaşırtıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Matrix’le ilgili büyük sır çözüldü! Sadece sabit hatlı telefonları kullanıyordu...
Matrix’le ilgili büyük sır çözüldü! Sadece sabit hatlı telefonları kullanıyordu...
Maske takmayan ünlü yönetmen festivalden atıldı
Maske takmayan ünlü yönetmen festivalden atıldı
Ünlü aktör James Bond olmak istiyor: 'Heyecan verici olurdu'
Ünlü aktör James Bond olmak istiyor: 'Heyecan verici olurdu'
Çok konuşulan değişiklik sonrası ilk kareler geldi
Çok konuşulan değişiklik sonrası ilk kareler geldi
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri
Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Rüyada çıplak görmek: Yarı çıplak görmek, soyunmak
Rüyada çıplak görmek: Yarı çıplak görmek, soyunmak
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç Doktor Rayane Laura Souza, Miss Bum Bum yarışmasına katılınca kariyeri altüst oldu
Genç doktorun kariyeri o yarışmaya katılınca altüst oldu
Dövme modeli Amber Luke yeni görünümüyle hayranlarını şaşırttı
Dövmelere doyamayan Amber Luke, son paylaşımıyla şaşırttı
Amansız bir aşk hikayesi: Kuzgun konusu ve oyuncuları
Amansız bir aşk hikayesi: Kuzgun konusu
Vampir, cadı ve kurt adam sevdalılarına: Legacies konusu
Vampir, cadı ve kurt adam sevdalılarına: Legacies konusu
İlginç bir konsept kitap 'Hikayedeki Seni Bul'
İlginç bir konsept kitap 'Hikayedeki Seni Bul'
Etkileyici bir aile dizisi: This Is Us konusu ve oyuncuları
Etkileyici bir aile dizisi: This Is Us konusu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.