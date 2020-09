Fenomenlerin büyük yalanı böyle ortaya çıktı! Meğer fotoğraf çektirmek için...

Özellikle Instagram hesaplarından lüks içindeki hayatlarından kesitler paylaşan sosyal medya fenomenlerinin birçoğu aslında bir stüdyodan fotoğraf paylaşıyor. Özel uçağa benzeyen bir şekilde dekore edilen stüdyoyu ise bir Twitter kullanıcısı ifşa etti. MaisonMelissa adlı kullanıcı özel jet olarak tasarlanan stüdyonun fotoğraflarını kendi hesabından paylaştı.

Aslında, bir milyon dolarlık uçakta olduğunu göstermek isteyen fenomenler uçakta olmaktansa, bir depoda olabilirler. Fotoğraflara bakıldığında her şey çok gerçekçi görünüyor. Maison Melissa fotoğrafları şu notla paylaştı:

''Baktığın her şeyin sahte olması delilik. Sahne, kıyafetler, vücut… sanırım gerçekliğimi biraz sarsıyor.''

Nahhhhh I just found out LA ig girlies are using studio sets that look like private jets for their Instagram pics. It’s crazy that anything you’re looking at could be fake. The setting, the clothes, the body... idk it just kinda of shakes my reality a bit lol. pic.twitter.com/u0RsOnyEEk