MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ferdi Tayfur kızına rest çekti! Tuğçe Tayfur kendini tutamadı! 'Fiziki ve psikolojik şiddet, tehdit, şantaj...' diyerek tek tek anlattı!

Ferdi Tayfur kızına rest çekti! Tuğçe Tayfur kendini tutamadı! 'Fiziki ve psikolojik şiddet, tehdit, şantaj...' diyerek tek tek anlattı!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.08.2024 08:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe ile bir süredir sorunlar yaşıyordu. Ünlü şarkıcı sonunda kızına resti çekti ve 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Tuğçe Tayfur'da tüm bunların ardından kendini daha fazla tutamadı ve 'fiziki ve psikolojik şiddet, tehdit, şantaj...' diyerek tek tek anlattı. Tuğçe Tayfur'un iddiaları ağızları açık bıraktı.

Ferdi Tayfur kızına rest çekti! Tuğçe Tayfur kendini tutamadı! 'Fiziki ve psikolojik şiddet, tehdit, şantaj...' diyerek tek tek anlattı!

MYNET-Son dönemde ünlü isimlerin aileleri ile arasındaki sorunlar gündeme gelmeye başladı. Dilan Çıtak ve İbrahim Tatlıses'ten sonra bir baba kız krizi de Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe arasında yaşandı.

Son olarak sahneleri bırakıp maneviyata yönelen Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile evlenmiş ve ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti. Ferdi Tayfur düğününe bile gitmediği kızına şimdi de 'Tayfur' soyadını kullanmasını istemediğini bildirdi.

FERDİ KIZI

SOYADI KRİZİ ÇIKTI

Usta şarkıcı 'Tayfur' soyadının ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İDDİALARI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Tuğçe Tayfur ise babasının bu hamlesine sert bir dille yanıt verdi. Show Haber'e açıklamalar yapan Tuğçe ''Fiziki şiddet, psikolojik şiddet, tehdit, şantaj, karalama, hakaret...'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

tuğçe tayfu

Babası tarafından maruz kaldığı tehditleri de açıklayan Tuğçe Tayfur ''Artık bir daha sahneye çıkamayacaksın. Sana burayı dar edeceğim. Ya sen öleceksin ya ben öleceğim'' gibi sözler duyduğunu dile getirdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur
En Çok Okunan Haberler
Arda'ya 4 dakika yetti! oyuna girdi, beraberlik golü geldi

Arda'ya 4 dakika yetti! oyuna girdi, beraberlik golü geldi

Paralarını çekemediler, bankalara saldırdılar!

Paralarını çekemediler, bankalara saldırdılar!

Uzun zamandır kemoterapi görüyor...Kahtalı Mıçe'nin son hali ortaya çıktı

Uzun zamandır kemoterapi görüyor...Kahtalı Mıçe'nin son hali ortaya çıktı

Torbalar kesinleşti, muhtemel rakipler belli oldu!

Torbalar kesinleşti, muhtemel rakipler belli oldu!

Van'da petrol heyecanı! Çalışmalar başladı, jandarma gece gündüz elde silah nöbet tutuyor

Van'da petrol heyecanı! Çalışmalar başladı, jandarma gece gündüz elde silah nöbet tutuyor

F.Bahçe'yi elediklerine bin pişman oldular! Öyle rakiplerle eşleştiler ki...

F.Bahçe'yi elediklerine bin pişman oldular! Öyle rakiplerle eşleştiler ki...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.