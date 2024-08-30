Ferdi Tayfur kızına rest çekti! Tuğçe Tayfur kendini tutamadı! 'Fiziki ve psikolojik şiddet, tehdit, şantaj...' diyerek tek tek anlattı!

MYNET-Son dönemde ünlü isimlerin aileleri ile arasındaki sorunlar gündeme gelmeye başladı. Dilan Çıtak ve İbrahim Tatlıses'ten sonra bir baba kız krizi de Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe arasında yaşandı.

Son olarak sahneleri bırakıp maneviyata yönelen Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile evlenmiş ve ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti. Ferdi Tayfur düğününe bile gitmediği kızına şimdi de 'Tayfur' soyadını kullanmasını istemediğini bildirdi.

SOYADI KRİZİ ÇIKTI

Usta şarkıcı 'Tayfur' soyadının ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İDDİALARI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Tuğçe Tayfur ise babasının bu hamlesine sert bir dille yanıt verdi. Show Haber'e açıklamalar yapan Tuğçe ''Fiziki şiddet, psikolojik şiddet, tehdit, şantaj, karalama, hakaret...'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

Babası tarafından maruz kaldığı tehditleri de açıklayan Tuğçe Tayfur ''Artık bir daha sahneye çıkamayacaksın. Sana burayı dar edeceğim. Ya sen öleceksin ya ben öleceğim'' gibi sözler duyduğunu dile getirdi.