Ferdi Tayfur son halini paylaştı! Ünlü ses sanatçısı Ferdi Tayfur şu anda nerede, ne yapıyor?

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, uzun yıllardır Marmaris'te yaşamaktadır. 76 yaşında olan sanatçıdan yıllar sonra bir kare geldi. Ferdi Tayfur, 2011 yılında yüz felci geçirdi ve o günden bu yana kadar gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ferdi Tayfur'dan yıllar sonra gelen işte o kare...

FERDİ TAYFUR ŞU ANDA NE YAPIYOR?

Ferdi Tayfur, resmi nikahı hala devam eden ilk eşi Zeliha Turanbayburt ile beraber yaşamaya devam etmektedir. Sanatçı, yaşantısını uzun süredir Marmaris'te sürdürmektedir.

YILLAR SONRA GELEN O KARE

Marmaris’te yaşayan 76 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un fotoğrafını, menajeri Şirin Gözalıcı sosyal medyada paylaştı.

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 yılında Adana'da doğdu. Ferdi Tayfur, Türk ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusudur. Babası Cumali Bey, pavyon çıkışı öldürülmesi ile Ferdi Tayfun'un eğitim hayatı sona ermiştir. Sanatçı, babasının ölümünden sonra annesinin evlendiğini, kendisininde okumak istediğini ancak imkanlar yüzünden okuyamadığını söylemiştir. Tayfur, çocukluk yıllarında üvey babasının bulduğu şekerci dükkanında çıraklık yaparak okumayı öğrenmiştir. Ferdi Tayfur, düğünlerde şarkı söylerken yerel gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını görür ve yarışmaya katılır. Ancak birinciliği kazanamaz ve ikinci olur, üvey babasının engellemelerine karşı İstanbul'a gelip Lunapark Gazinosu'nda iş bulur ve Nurten İnnap'a bağlama çalmaya başlar. Daha sonra Leyla adlı ilk plağını doldurur ve bu plağından 500 lira kazanır.

Ferdi Tayfur 1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar ancak beklenen başarıyı elde edemez. Daha sonra yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer, diğer yandan müzik çalışmalarına devam eder ve üç yıl aranın ardından yaptığı Huzurum Kalmadı adlı plakı yayınlanır. 1973 yılında ise Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik ile iyi bir çıkış yakalar. Yine 1974 yılında yaptığı Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'lik ile adını duyurur. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olur. Önce Bırak Şu Gurbeti, ardından Çeşme adlı şarkısı ile adını duyurur. Ferdi Tayfur, toplamda dokuz defa Altın Plak Ödülü kazanmıştır. Sanatçı, 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yapan 1982 yılında ise kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kuran sanatçı 2009 yılında da inşaat sektörüne girmiştir.

FERDİ TAYFUR EVLİ Mİ?

Ferdi Tayfur, 17 yaşındayken birliktelik yaşadığı bir kadından Timur adında bir oğlu vardır. Sonrasında resmi nikahlı ilk ve tek eşi olan Zeliha Hanım'dan iki kızı Tuğba ve Funda dünyaya gelmiştir.

Yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı 2007 yılında ayrıldığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan da Tuğçe Tayfur adında bir kızı vardır. Ferdi Tayfur, Necla Nazır ile birlikteyken ide lişki yaşadığı Habibe Ümyani Demir'den Ferdi Taha adında bir çocuğu vardır.

