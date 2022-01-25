Ferhat Göçer'den bir ilk! TikTok fenomenleriyle ortak proje

Ferhat Göçer, müziğin dijital evriminden, sosyal mecraların müziğe olan etkisine, yeni albümünden 2022 yılındaki yeni projelerine kadar bir çok soruyu Mynet okuyucuları için cevapladı.

Müziğe yıllarını vermiş bir sanatçı olarak yapılmamışı yapıyorsunuz. Bize yeni projenizden biraz bahsedebilir misiniz?

Ferhat Göçer: DuetZ projesi TikTok’la ortak yürüttüğümüz bir proje. DuetZ, özellikle TikTok’ta aktif olan 11 yeni, genç, yetenekli ses sanatçısıyla benim şarkılarımdan oluşan bir repertuarla yaptığımız düetlerden oluşan bir albüm.

Albümde hangi genç yeteneklerle çalıştınız? Bu müzisyenleri belirlerken kriteriniz ne oldu?

Albümde TikTok’ta paylaştığımız bir düet videosuna geri dönen müzisyen arkadaşlarla çalıştık. Binlerce video geldi. Bunların içerisinden 11 yetenekli genç arkadaşımızı kulak, ritim, ses kalitelerine ve şarkıyı aktarabilme güçlerine göre belirledik.

Bu projeyi hayata geçirme fikri nasıl aklınıza geldi?

Proje başta sadece TikTok’ta düet yapma projesiydi. Ancak ilginin çok yüksek olması sebebiyle TikTok’taki yetkili arkadaşlarla projeyi nasıl geliştirebiliriz diye görüştüğümüzde ortaya bunu bir yarışma haline dönüştürme ve seçtiğimiz arkadaşlarla bir albüm hazırlama fikri geldi.

**Müziğin günümüzdeki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin müziğe başladığınız yıllarla bugünü karşılaştırabilir misiniz?

Günümüzdeki müziği, dünyada var olan dijital devrimden en çok etkilenen sektör olarak görüyor ve olumlu yönde değerlendiriyorum. Müziğin mutfakta hazırlanışı ve dinleyiciye ulaşması sürecindeki oldukça zor noktaların dijital devrim sayesinde çok daha kolay aşılabildiğini bizzat görüyorum. Müziğin yayılımı açısından dijital devrimin çok olumlu etkilere sahip olduğunu düşünüyorum. Öte yandan hızlı yayılımın neden olduğu hızlı tüketim de gördüğüm en belirgin dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Ancak teraziye koyduğumuzda dijital dönüşümün müziğe çok daha olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum.

TİKTOK’UN MÜZİK AÇISINDAN YERİ ÇOK AYRI

TikTok’un ve diğer sosyal medya platformlarının global ve Türkiye özelinde müzik algısına nasıl bir etkisi oldu?

Tartışmasız özellikle TikTok’un önemli bir müzik mecrası olduğunu düşünüyorum. Müziğin yayılması, akımların gelişmesi, bazı tarz ve türlerin çok daha kolay popüler olabilme şansı yakalaması adına çok önemli bir platform. Sosyal medya da dijital devrim gibi müziğin yayılmasında çok önemli bir rol oynuyor. Kendi adıma TikTok’a diğer sosyal medya platformlarına olduğu gibi çok değer veriyorum. Ancak TikTok’un müzik açısından çok daha ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum.

TikTok ve diğer sosyal medya platformlarıyla aranız nasıl?

Sosyal medya platformalarını gayet aktif kullanıyorum. Bire bir takip ediyorum ve çok kıymetli buluyorum bu platformları.

TikTok’un gençler arasında bu kadar popüler olmasını neye bağlıyorsunuz?

Etkileşimin yoğunluğunun, büyük kitlelere ulaşmadaki kolaylığın ve çok dinamik bir yapısının olmasının TikTok’un gençler arasında bu kadar popüler olmasındaki en büyük etken olduğunu düşünüyorum.

2000’li yılların aksine genç yeteneklerin TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında kendilerini daha rahat ifade edebildiğini düşünüyor musunuz?

Kesinlike böyle düşünüyorum. Bu dijital devrimin en büyük katkılarından biri de bu oldu zaten. Üretenin, aracı herhangi bir kuruma ihtiyacı olmadan dinleyiciye ulaşabilmesi adına TikTok ve mevcut bütün sosyal medya platformlarının bu görevi başarıyla yerine getirdiğine inanıyorum.

Okan Bayülgen, sosyal medya fenomenleri için 'Çöp' ifadesini kullanmıştı. Sosyal medyada ün kazanan isimler hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

Bence sosyal medyada popüler olmak, şöhret olmak çok kıymetli. Ancak bu popülaritenin standardı, alt yapısı, nasıl sağlandığı, nasıl devam ettirileceği ve sürekliliği gibi önemli kriterler var. Eğer bu kriterler yüksek standartlardaysa bence kıymetli ve önemli bir durum.

GELECEK MÜZİK ADINA ÇOK GÜZEL OLACAK!

Bu projenin devamı gelecek mi?

Bu biraz yaptığımız albümün göreceği ilgiyle alakalı. Eğer arzu ettiğimiz gibi bir ilgi görürse TikTok ekibiyle görüşür projenin devam edip etmeyeceğine karar veririz.

Geleceğe dair bir öngörü olarak sizce müzik neye evrilecek?

Bence henüz daha müzik tam olarak dijital evrimini ve devrimini tamamlamadı. Ancak hep olumlu bir ilerleyiş görüyorum. Metaverse, NFT, Blockchain gibi diğer dijital evrimleşmeler var. Ben müziğin yaygınlaşması, rahat kullanılabilmesi ve üretilmesi adına pozitif etkiler yaratacığına inanıyorum. Gelecek, müzik adına çok güzel olacak!

Sizin yakın dönemde hayata geçirmeyi planladığınız projeleri öğrenebilir miyiz?

DuetZ projesinin hemen ardından Anadolu Aryaları Vol.2’yi yayınlamayı düşünüyorum. Batı enstrümanlarıyla armonize edilmiş Anadolu türkülerimiz ve yeni orjinal eserlerimizi sunduğumuz önemli bir proje benim adıma. Hemen arkasından da kendi şarkılarımdan oluşan yeni bir albümün hazırlığı devam ediyor. Üretim açısından 2022 güzel bir yıl olacak!



