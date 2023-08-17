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Ferhat Göçer'in oğlu Can dünyanın en iyi on üniversitesinden birini kazandı! Mezunları arasında Graham Bell ve Gandhi de var

17.08.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer'in oğlu Can, University College London'ı kazandı. Oğluyla Londra'ya giden ünlü isim, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Can Göçer'in kazandığı okulun mezunları arasında telefonun mucidi Alexander Graham Bell ile Mahatma Gandhi de var.

Ferhat Göçer, 2001 yılında Ayla Göksel ile nikah masasına oturmuş çift 2006 yılında da oğulları Can'ı kucağına almıştı. İkili, 2008 yılında yollarını ayırmıştı. Ünlü şarkıcının oğlu Can büyüdü ve artık üniversiteli oldu. Ferhat Göçer, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Can Göçer, telefonun mucidi Alexander Graham Bell ile Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri, Gandizm'in öncüsü Mahatma Gandhi'nin mezun olduğu üniversiteyi kazandı.

Ferhat Göçer oğlu

"NASIL GURUR ANLATAMAM"

Oğluyla birlikte Londra'ya giden şarkıcı, paylaşımında "Dostlar… Oğlum Can dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden biri olan UCL‘i ( University College London) kazandı. Nasıl gurur, nasıl bir mutluluk anlatamam sizlere, paylaşmak istedim. Başta bizlere hayırlı bir evlat yetiştirmiş olan annesi Ayla ve Can’ın hayatına dokunmuş, emek vermiş herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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