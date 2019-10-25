Yapımını O3 Medya ile Artistanbul’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı FOX’un yeni dizisi 'Ferhat ile Şirin'in setinden ilk kareler basınla paylaşıldı.

Çekimlerine İstanbul’da başlanan dizinin başrol oyuncuları; Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar objektiflere ilk kez birlikte poz verdiler.

Efsanevi aşk hikayesi “Ferhat ile Şirin”in, modern bir aşk masalı olarak yeniden tasarlandığı proje, izleyiciye aşkın acısını, sevincini, nefretini, tutkusunu, ihaneti ve intikamı bir arada tattıracak.

Kadrosunda Yıldıray Şahinler, Ushan Çakır, Emel Çölgeçen, Şehsuvar Aktaş ve Işıl Yücesoy gibi sevilen oyuncuların da yer aldığı “Ferhat ile Şirin” etkileyici hikayesi ve güçlü isimleriyle çok yakında FOX‘ta.

Ferhat ile Şirin dizisinin konusu

Ferhat (Tolga Sarıtaş), Şirin (Leyla Tanlar) ve Banu (Cansu Dere)… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir. Onlarınki imkânsız bir aşkın hikayesi.

Ferhat ile Şirin’in büyülü, masalsı aşkının imkansızlığı Banu’nun tutkulu aşkıyla sağlanacak. Banu, Şirin ve Ferhat arasındaki bağın gücü, Ferhat-Şirin aşkının önündeki en büyük engel olacak.



