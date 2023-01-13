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Ferrari, lüks ev ve villa... Hepsine el konuldu! Devremülk dolandırıcılığında yeni gelişme: 133 kişi adliyeye sevk edildi

13.01.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye çapında emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 37'si kadın 113 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çete lideri olduğu iddia edilen A.F.'nin kısa sürede bir servet edindiği ortaya çıktı. 13 milyon lira değerinde Ferrari marka bir otomobil aldığı belirlenen çete liderinin Yalova'da lüks bir evi olduğu, Sarıyer'deki villasının kirasının ise 30 bin TL olduğu öğrenildi.

Ferrari, lüks ev ve villa... Hepsine el konuldu! Devremülk dolandırıcılığında yeni gelişme: 133 kişi adliyeye sevk edildi

Türkiye genelinde emlak ve devremülk dolandırıcılığı ile vatandaşları soyan çete çökertilmişti. Gözaltına alınan 37'si kadın 113 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili detaylarda ortaya çıktı. Çete liderinin 8 yıl öncesine kadar çalıştığı yasal bir devremülk satış şirketinden ayrılırken, müşteri datalarını çaldığı ve bu bilgileri kurduğu dolandırıcılık yapan yeni şirketinde kullandığı öğrenildi. Kısa sürede servet edinen çete liderinin 13 milyon lira değerinde Ferrari marka bir otomobil aldığı, Yalova'da lüks bir evi olduğu ve Sarıyer'deki villasının kirasının ise 30 bin TL olduğu ortaya çıktı.

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133 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapmıştı. Savcılıktan alınan izinde İstanbul ve Yalova, Şanlıurfa ve İzmir'de daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapılmıştı. Baskınlarda 37'si kadın 113 kişi gözaltına alınmıştı.

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Şüphelilerin aynı devremülkleri ya da arsaları bir çok kişiye satarak milyonlarca liralık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin 'call center' kurarak kendilerine kurban buldukları, onları devremülklerini sözde yabancılara satma vaadiyle kandırdıkları belirlendi. Mağdurların ifadelerine göre şüphelilerin şirket merkezlerine çağırdıkları kurbanlarının telefonlarını kısa süreliğine alarak, banka uygulamalarını indirip, kredi çektikleri bu paraları şirket hesaplarına aktardıkları belirlendi. Bazı olaylarda devremülklerini satmak isteyen vatandaşları kandıran şüphelilerin onlara yeni devremülklerde sattıkları da belirlendi. Dolandırıcılık çetesiyle ilgili 100 mağdurun ifade vererek şikayetçi olduğu öğrenildi.

8 MİLYON LİRA KAPTIRAN MAĞDUR ŞİKAYETÇİ OLMADI: ONLAR BENİM PARAMI VERECEKLER

Öte yandan ikna kabiliyeti yüksek gençleri çalıştırdığı öğrenilen dolandırıcılık şebekesine 8 milyon lira kaptırdığı tespit edilen bir mağdur ise polis ekipleri tarafından şikayetçi olması konusunda ikna edilemedi. Çete elemanlarına inandığını söyleyen mağdurun "Onlar benim paramı verecekler" diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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LÜKS EV, ARABA VE VİLLA...

Çete lideri olduğu iddia edilen A.F.(35)'nin 8 yıl öncesine kadar çalıştığı yasal bir devremülk satış şirketinden ayrılırken, müşteri datalarını çaldığı, bu bilgileri kurduğu dolandırıcılık yapan yeni şirketinde kullandığı öğrenildi. A.F.'nin yaptığı dolandırıcılıklarda kısa sürede bir servet edindiği, 13 milyon lira değerinde Ferrari marka bir otomobil aldığı, Yalova'da lüks bir evi bulunduğu belirlendi. Şüphelinin Sarıyer'de oturduğu villasının kirasının ise 30 bin lira olduğu öğrenildi.

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Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık çetesiyle ilgili yaptıkları çalışmada ise suç geliriyle alındığı iddia edilen 24 tapuya el koydu. El konulan tapular arasında Yalova'da 9 daire, 3 arsa, Ankara'da 4 daire, Sarıyer'de 1 daire, 2 arsa, İstanbul'da 2 tarla ve 3 dükkanın da bulunduğu öğrenildi. Öte yandan aynı nedenle el konan çete lideri A.F.'nin de kullandığı 13 milyon lira değerindeki Ferrari marka aracın da bulunduğu 19 otomobil, Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

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"BİR ODAYI 50 KİŞİYE SATMIŞLAR"

Olayın mağdurlarından Sabahattin Balkaya, "Beni Yalova'da bir termal siteye günü birlik davet ettiler biz de gittik, gitmez olaydık. Akşam kadar bize sunum yaptılar. Devremülk tanıtımı yaptılar. Bir odayı 50 kişiye satıyorlar. İstanbul'a geldiğimde beni Mecidiyeköy'deki bürolarına çağırdılar. 'Siz yanlış bir işlem yapmışsınız biz bunu düzeltelim' dediler. Bana 5 tane dosya değiştirttiler. Benim şu anda 1 milyon liraya yakın zararım var" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık devremülk

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