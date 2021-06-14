HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Ferrari'nin en nadir modellerinden biri satışa çıkartıldı! İşte fiyatı

Ferrari'nin en nadir modellerinden biri satışa çıkartıldı! İşte fiyatı

14.06.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferrari'nin Japonya'daki 50. yılına özel piyasaya sürülen Ferrari J50, Tokyo'da bir bayii tarafından satışa çıkartıldı. Ferrari 488 Spider'ı temel alan ancak markanın en nadir modellerinden biri olan Ferrari J50 için istenen rakam ise dudak uçuklatacak cinsten.

Ferrari'nin en nadir modellerinden biri satışa çıkartıldı! İşte fiyatı

Ferrari, bundan birkaç yıl önce Japonya'da 50. yılını kutlamıştı. İtalyan markası buna istinaden Ferrari J50 adında özel bir modeli piyasaya sürmüştü. 488 Spider'a dayanan ancak daha zarif bir gövdeye ve biraz daha güçlü 3.9 litrelik çift turbo V8'e sahip olan bu model neredeyse unutulmuştu. Ancak bir ilan, otomobili tekrar hatırlamamızı sağladı.

Ferrari J50-1

325 KM/S HIZA ÇIKABİLİYOR

Yalnızca Japonya için üretilen ve 10 adet örneği bulunan Ferrari J50'nin bir tanesi Tokyo'daki resmi bir Ferrari bayisinde satışa sunuldu. Çift turbo V8 motoruyla 650 beygirin üstünde güç üretebilen otomobil, "Nero Daytona" adı verilen bir renge sahip. Otomobilin en yüksek hızı ise 325 km/sa.

Ferrari J50-2

Honda, hidrojen teknolojisini uzaya taşıyor!Honda, hidrojen teknolojisini uzaya taşıyor!

İŞTE FERRARI J50'NİN DUDAK UÇUKLATAN FİYATI

Şu anda Tokyo'da bulunan Ferrari J50'nin fiyatı 398.000.000 Japon Yeni yani yaklaşık olarak 3.6 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. 692 km kullanılmış olan J50 için 2026'ya kadar ücretsiz Ferrari hizmeti de sunuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ünlü otomobil şirketi teknolojisini uzaya taşıyorÜnlü otomobil şirketi teknolojisini uzaya taşıyor
Anahtar Kelimeler:
Japonya

En Çok Okunan Haberler

Kritik görüşme öncesi dikkat çeken kareler!

Kritik görüşme öncesi dikkat çeken kareler!

"Tecavüz ediliyorum" yazısı, polisi alarma geçirdi

"Tecavüz ediliyorum" yazısı, polisi alarma geçirdi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Pek çok kişi yanıldı

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Pek çok kişi yanıldı

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Ersan Şen'in aşı açıklaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Ersan Şen'in aşı açıklaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.