Ferrari'nin en nadir modellerinden biri satışa çıkartıldı! İşte fiyatı

Ferrari, bundan birkaç yıl önce Japonya'da 50. yılını kutlamıştı. İtalyan markası buna istinaden Ferrari J50 adında özel bir modeli piyasaya sürmüştü. 488 Spider'a dayanan ancak daha zarif bir gövdeye ve biraz daha güçlü 3.9 litrelik çift turbo V8'e sahip olan bu model neredeyse unutulmuştu. Ancak bir ilan, otomobili tekrar hatırlamamızı sağladı.

325 KM/S HIZA ÇIKABİLİYOR

Yalnızca Japonya için üretilen ve 10 adet örneği bulunan Ferrari J50'nin bir tanesi Tokyo'daki resmi bir Ferrari bayisinde satışa sunuldu. Çift turbo V8 motoruyla 650 beygirin üstünde güç üretebilen otomobil, "Nero Daytona" adı verilen bir renge sahip. Otomobilin en yüksek hızı ise 325 km/sa.

İŞTE FERRARI J50'NİN DUDAK UÇUKLATAN FİYATI

Şu anda Tokyo'da bulunan Ferrari J50'nin fiyatı 398.000.000 Japon Yeni yani yaklaşık olarak 3.6 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. 692 km kullanılmış olan J50 için 2026'ya kadar ücretsiz Ferrari hizmeti de sunuluyor.

