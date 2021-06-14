Honda, hidrojen teknolojisini uzaya taşıyor!

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının kasım ayında bu çalışmaların araştırmaları için anlaşma yapan Honda ve JAXA, şimdi de bu araştırmalardan elde ettikleri verilerle uzay çalışmaları adına son derece hayati bir rol taşıyan bu sistemin geliştirilmesini için çalışmalara başladı.

İŞTE HONDA VE JAXA'NIN ENERJİ SİSTEMİ PLANI

Honda’nın hidrojen teknolojilerindeki deneyiminden yararlanılacak çalışma kapsamında dolaşımlı bir yenilenebilir enerji sistemi geliştirmesi planlanıyor. Honda, bu sistem içerisinde, suyu elektrolize etmek için güneş enerjisini kullanarak oksijen ve hidrojen üreten yüksek ayrıştırma basınçlı su elektroliz sistemi ile oksijen ve hidrojenden elektrik ile su üreten ‘yakıt hücresi sistemini’ birleştiriyor.

Honda tarafından geliştirilen yüksek ayrıştırma basınçlı su elektroliz sistemi, hidrojeni sıkıştırmak için bir kompresöre ihtiyaç duymadığı için bu yöntem, uzay taşımacılığında çok hassas bir konu olan taşıma kapasitesi ve kütlenin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

2022 yılına kadar geçerli olacak bu anlaşma kapsamında JAXA ve Honda, dolaşımlı yenilenebilir enerji sisteminin bileşen teknolojileriyle ilgili sorunları ele alan fizibilite çalışmalarına prototipleri kullanarak başlayacak.