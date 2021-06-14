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Honda, hidrojen teknolojisini uzaya taşıyor!

14.06.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honda ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uzayda yaşam çalışmaları kapsamında oksijen ve yakıt ihtiyaçlarını dünyadan ikmal yapmadan çözmek için ‘dolaşımlı yenilenebilir enerji sistemi’ için ortak fizibilite çalışmalarına başladı.

Honda, hidrojen teknolojisini uzaya taşıyor!

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının kasım ayında bu çalışmaların araştırmaları için anlaşma yapan Honda ve JAXA, şimdi de bu araştırmalardan elde ettikleri verilerle uzay çalışmaları adına son derece hayati bir rol taşıyan bu sistemin geliştirilmesini için çalışmalara başladı.

İŞTE HONDA VE JAXA'NIN ENERJİ SİSTEMİ PLANI

Honda’nın hidrojen teknolojilerindeki deneyiminden yararlanılacak çalışma kapsamında dolaşımlı bir yenilenebilir enerji sistemi geliştirmesi planlanıyor. Honda, bu sistem içerisinde, suyu elektrolize etmek için güneş enerjisini kullanarak oksijen ve hidrojen üreten yüksek ayrıştırma basınçlı su elektroliz sistemi ile oksijen ve hidrojenden elektrik ile su üreten ‘yakıt hücresi sistemini’ birleştiriyor.

Honda tarafından geliştirilen yüksek ayrıştırma basınçlı su elektroliz sistemi, hidrojeni sıkıştırmak için bir kompresöre ihtiyaç duymadığı için bu yöntem, uzay taşımacılığında çok hassas bir konu olan taşıma kapasitesi ve kütlenin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

2022 yılına kadar geçerli olacak bu anlaşma kapsamında JAXA ve Honda, dolaşımlı yenilenebilir enerji sisteminin bileşen teknolojileriyle ilgili sorunları ele alan fizibilite çalışmalarına prototipleri kullanarak başlayacak.

"UZAYA TAŞIMAK İÇİN ZORLU BİR GÖREV ÜSTLENİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda AR-GE Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi (COO) Ikuo Takeishi, Honda'nın keyifli ve sürdürülebilir bir toplum oluşturmak için çalıştığını belirterek, "İnsanların yaşam potansiyellerini karada, denizde, havada ve uzayda sürdürmek için çalışmalarına devam ediyoruz. Bu ortak araştırmada bugüne kadar Honda olarak sahip olduğumuz teknolojileri kullanmak ve insanların potansiyelini artırarak yerleşim alanını uzaya taşımak için zorlu bir görev üstleniyoruz. Dolaşımlı yenilenebilir enerji sistemi, dünyadaki karbon nötr hedeflerine de önemli ölçüde katkıda bulunacağından teknolojimizi uzayda iyileştirecek ve tüm gelişmeleri dünyaya geri getirerek kullanacağız.” ifadelerini kullandı.

JAXA'DAN İSTİKRARLI BİR İLERLEME KAYDETME İSTEĞİ

JAXA Başkan Yardımcısı Hiroshi Sasaki ise uzaydaki faaliyetleri önemli ölçüde katkı sağlayacak dolaşımlı yenilenebilir enerji sisteminin geliştirilmesi için Honda ve JAXA’nın güçlü yönlerinden yararlanarak istikrarlı bir ilerleme kaydetmek istediklerini kaydetti.

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Honda'nın uzun yıllardır hidrojen teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi üzerinde çalışmalar yürüttüğü aktarılıyor. 2002 yılında yakıt hücreli araçların kiralama yoluyla satışına başlayan dünyadaki ilk şirket Honda olmuştu.

(AA)

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