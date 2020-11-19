Ferrari SF90 Spider: Plug-in hibrit elektrikli araç resmen görücüye çıktı

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, Ferrari tarihindeki ilk seri üretim üstü açılabilen Plug-in Hibrit Elektrikli araç modeli SF90 Spider kamuoyuna gösterildi.

FERRARİ SF90 SPİDER TASARIMI

SF90 Spider, Ferrari’nin ilk seri üretim PHEV ve aynı zamanda dört tekerlekten çekişli ilk spor otomobil modeli olan SF90 Stradale ile aynı performans özelliklerine sahip olmakla birlikte Ferrari imzalı açılır tavan mimarisiyle geliyor.

SF90 Spider, Ferrari'nin RHT (Açılır Hard Top) mimarisinin en yeni versiyonu olarak da öne çıkıyor. RHT tavan, kapatıldığında ses yalıtımı sağlıyor ve yüksek hızlarda dış etkenlerden arınabiliyor. Otomobilin tavanı ise 14 saniyede açılıp kapanabiliyor ve hareket halindeyken de devreye girebiliyor.

İlk olarak 2011 yılında 458 Spider modelinde kullanılan RHT tavan sistemi, geleneksel bir sisteme göre 40 kg daha hafif.

SF90 Spider’da piste yönelik ek bir opsiyonel paket de sunuluyor. "Assetto Fiorano" adı verilen donanım paketi, GT yarışlarından tanıdığımız multimatic amortisörler ile geliyor.

Asetto Fiorano’da yer alan diğer özellikler arasında kullanılan karbon ve titanyum gibi hafif malzemeler, SF90 Spider’in ağırlığını 21 kg düşürüyor ve bu da araca ağırlık tasarrufu olarak geri dönüyor. Yine Assetto Fiorano çerçevesinde Michelin Pilot Sport Cup2 pist lastikleri de donanım kapsamında yer alıyor. Assetto Fiorano donanımı ile iki renk tonlu boya opsiyonu da sunuluyor.