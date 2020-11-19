HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Ferrari SF90 Spider: Plug-in hibrit elektrikli araç resmen görücüye çıktı

Ferrari SF90 Spider: Plug-in hibrit elektrikli araç resmen görücüye çıktı

19.11.2020 14:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ferrari SF90 Spider: Plug-in hibrit elektrikli araç resmen görücüye çıktı

Ferrari’nin ilk seri üretim Plug-in Hibrit Elektrikli Araç (PHEV) üstü açılabilen modeli SF90 Spider tanıtıldı.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, Ferrari tarihindeki ilk seri üretim üstü açılabilen Plug-in Hibrit Elektrikli araç modeli SF90 Spider kamuoyuna gösterildi.

FERRARİ SF90 SPİDER TASARIMI

SF90 Spider, Ferrari’nin ilk seri üretim PHEV ve aynı zamanda dört tekerlekten çekişli ilk spor otomobil modeli olan SF90 Stradale ile aynı performans özelliklerine sahip olmakla birlikte Ferrari imzalı açılır tavan mimarisiyle geliyor.

SF90 Spider, Ferrari'nin RHT (Açılır Hard Top) mimarisinin en yeni versiyonu olarak da öne çıkıyor. RHT tavan, kapatıldığında ses yalıtımı sağlıyor ve yüksek hızlarda dış etkenlerden arınabiliyor. Otomobilin tavanı ise 14 saniyede açılıp kapanabiliyor ve hareket halindeyken de devreye girebiliyor.

İlk olarak 2011 yılında 458 Spider modelinde kullanılan RHT tavan sistemi, geleneksel bir sisteme göre 40 kg daha hafif.

SF90 Spider’da piste yönelik ek bir opsiyonel paket de sunuluyor. "Assetto Fiorano" adı verilen donanım paketi, GT yarışlarından tanıdığımız multimatic amortisörler ile geliyor.

Ferrari SF90 Spider

Asetto Fiorano’da yer alan diğer özellikler arasında kullanılan karbon ve titanyum gibi hafif malzemeler, SF90 Spider’in ağırlığını 21 kg düşürüyor ve bu da araca ağırlık tasarrufu olarak geri dönüyor. Yine Assetto Fiorano çerçevesinde Michelin Pilot Sport Cup2 pist lastikleri de donanım kapsamında yer alıyor. Assetto Fiorano donanımı ile iki renk tonlu boya opsiyonu da sunuluyor.

FERRARİ SF90 SPİDER V8 MOTOR İLE GELİYOR

Ferrari SF90 Spider, Ferrari’nin üstü açılır modellerinde bir ilk olarak, içten yanmalı motor ile RAC-e (elektronik viraj alma düzenleyicisi) sisteminin de içinde yer aldığı iki elektrikli motor ve arkada Formula 1 teknolojisi olan MGUK’un (Motor jeneratör ünitesi) entegre çalıştığı plug-in hybrid mimarisine sahip. SF90 Spider’ın V8 silindirli turbo beslemeli motoru 780 HP’lik gücü ile diğer V8 turbo beslemeli motorlardan 60 beygir daha fazla güç üretiyor. Ayrıca bu motor aktarıldığına göre, Ferrari tarihinin en güçlü V8 motoru oluyor.

Pist sınırlarını aştı: Lamborghini Huracan STO resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleriPist sınırlarını aştı: Lamborghini Huracan STO resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

tork dağılımını yöneten RAC-e, daha kontrollü bir sürüş sağlayabiliyor. Manettino üzerindeki 4 farklı sürüş modundan (e-drive, hybrid, performance, qualify) sürüşe uygun olan biri seçilebiliyor. AWD özelliğine sahip olan ve maksimum 1000 beygir güç üreten SF90 Spider, 0-100 km/s hızlanmasını 2,5 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 7 saniyede tamamlıyor.

YEDİ YILLIK BAKIM PROGRAMI VAR

SF90 Spider ile birlikte genişletilmiş yedi yıllık bakım programı da tüketicilere sunuluyor. Bu program Ferrari markalı bir otomobilin, ilk yedi yılındaki tüm periyodik bakımları içeriyor.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Pist sınırlarını aştı: Lamborghini Huracan STO resmen tanıtıldı!Pist sınırlarını aştı: Lamborghini Huracan STO resmen tanıtıldı!
İşte AFAD deprem bağışı hesap numaraları!İşte AFAD deprem bağışı hesap numaraları!

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

İkinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araç fiyatları yükselecek mi? Satışlar durma noktasına geldi! İşte ikinci el piyasası son durum

İkinci el araç fiyatları yükselecek mi? İşte son durum!

Pist sınırlarını aştı: Lamborghini Huracan STO resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Pist sınırlarını aştı: Lamborghini Huracan STO resmen tanıtıldı!

Alfa Romeo 110 yılı geride bıraktı

Alfa Romeo 110 yılı geride bıraktı

Sıfır araç satın almak isteyenler dikkat! 2020 yılının en ucuz sıfır otomobilleri!

2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!

İngiltere 2030'da benzinli arabaların satışını yasaklayacak

İngiltere'den şaşırtan karar! 2030'da yasaklanacaklar

Civic oyuna tekrar girdi: 2022 Honda Civic tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Asfaltın yeni oyuncusu resmen tanıtıldı! İşte tasarımı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.