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Pist sınırlarını aştı: Lamborghini Huracan STO resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

19.11.2020 10:25 | Son Güncelleme:
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Pist sınırlarını aştı: Lamborghini Huracan STO resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Lamborghini Huracan Super Trofeo Omologata diğer bir değişle Lamborghini Huracan STO resmen görücüye çıktı. Lamborghini'nin pist dışında akan trafikte de görebileceğimiz yeni süper otomobili Lamborghini Huracan STO yarış oyunlarından fırlamış gibi duruyor. İşte Lamborghini Huracan STO'nun tasarımı ve özellikleri.

Lamborghini Huracan serisi pist odaklı otomobillerin de arkasındaki isim olan Lamborghini'nin en performanslı otomobillerini temsil ediyor diyebiliriz. Bu seriye şimdi oldukça yeni bir model eklenmiş durumda. Üstelik bu model sadece pistlere değil, trafiğe de çıkabiliyor. Evet, Lamborghini Huracan Super Trofeo Omologata yani Lamborghini Huracan STO'dan bahsediyoruz.

LAMBORGHİNİ HURACAN STO TASARIMI

Lamborghini Huracan STO tasarımı ile daha önce de belirttiğimiz üzere bir yarış filminden ya da popüler yarış oyunlarından birinden fırlamış gibi görünüyor. Otomobil, geniş hava girişleriyle bezenmiş durumda. Tabii ki bunun otomobile etkisi çok büyük. 1.339 kg ağırlığında olan Lamborghini Huracan STO, yüzde 75 karbon fiber malzemeden oluşuyor. Böylece otomobil Huracan Performante'den 43 kg daha hafif.

Lamborghini Huracan STO

Lamborghini Huracan Super Trofeo Omologata, trafiğe çıkabilen bir pist otomobili olduğu için seramik frenlerle donatılmış durumda. Seramik frenleri bir yerden hatırlıyorum diyorsanız, bu fren sisteminin geçtiğimiz hafta bir ayağı İstanbul'da düzenlenen Formula 1 yarışlarındaki araçlarda da kullanıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca otomobilde STO, Trophy ve Rain adlı üç farklı sürüş modunun da bulunduğunu belirtelim. Bu modlardan STO yol odaklı, Trophy pist odaklı iken Rain de adından da anlaşılabileceği üzere yağış odaklı bir sürüş modu.

Lamborghini Huracan STO-1

İÇ TASARIMI

Yeni Lamborghini otomobilinin içi de dışı gibi karbon fiber detaylardan oluşuyor. Bu noktada paspasların dahi karbon fiberden oluştuğunu söyleyelim. Huracan STO'nun dokunmatik ekranından, sürüş modu göstergesi, LDVI sistemi, lastik basınçları ve fren sıcaklıkları dahil olmak üzere otomobilin birçok işlevine ulaşılabiliyor. "Ad Personam" adı verilen program kapsamında otomobil sayısız iç ve dış renk seçenekleriyle alınabiliyor.

Lamborghini Huracan STO iç tasarımı

YENİ LAMBORGHİNİ V10 İLE GELİYOR

Geldik Lamborghini Huracan STO'nun kalbindeki güce. Arkadan itişli olan otomobil, 5.2 litrelik atmosferik V10 motordan güç alıyor. Bu motor 640 beygir güç ve 565 Nm tork üretebiliyor. Otomobil 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor. Huracan STO'nun maksimum hızı ise 310 km/s.

Lamborghini Huracan STO motor

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LAMBORGHİNİ HURACAN STO FİYATI

Lamborghini Huracan STO fiyatı için Lamborghini bir fiyat listesi de paylaştı. Buna göre otomobilin ABD'deki başlangıç fiyatı 327 bin 838 dolar seviyesinde. Lamborghini Huracan STO teslimatlarının 2021 ilkbaharında başlayacağı belirtiliyor.

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