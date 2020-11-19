Pist sınırlarını aştı: Lamborghini Huracan STO resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Lamborghini Huracan serisi pist odaklı otomobillerin de arkasındaki isim olan Lamborghini'nin en performanslı otomobillerini temsil ediyor diyebiliriz. Bu seriye şimdi oldukça yeni bir model eklenmiş durumda. Üstelik bu model sadece pistlere değil, trafiğe de çıkabiliyor. Evet, Lamborghini Huracan Super Trofeo Omologata yani Lamborghini Huracan STO'dan bahsediyoruz.

LAMBORGHİNİ HURACAN STO TASARIMI

Lamborghini Huracan STO tasarımı ile daha önce de belirttiğimiz üzere bir yarış filminden ya da popüler yarış oyunlarından birinden fırlamış gibi görünüyor. Otomobil, geniş hava girişleriyle bezenmiş durumda. Tabii ki bunun otomobile etkisi çok büyük. 1.339 kg ağırlığında olan Lamborghini Huracan STO, yüzde 75 karbon fiber malzemeden oluşuyor. Böylece otomobil Huracan Performante'den 43 kg daha hafif.

Lamborghini Huracan Super Trofeo Omologata, trafiğe çıkabilen bir pist otomobili olduğu için seramik frenlerle donatılmış durumda. Seramik frenleri bir yerden hatırlıyorum diyorsanız, bu fren sisteminin geçtiğimiz hafta bir ayağı İstanbul'da düzenlenen Formula 1 yarışlarındaki araçlarda da kullanıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca otomobilde STO, Trophy ve Rain adlı üç farklı sürüş modunun da bulunduğunu belirtelim. Bu modlardan STO yol odaklı, Trophy pist odaklı iken Rain de adından da anlaşılabileceği üzere yağış odaklı bir sürüş modu.